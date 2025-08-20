El misterioso problema de salud de Jannik Sinner que lo baja del primer apronte del US Open

Apenas 23 minutos duró la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde el número uno del mundo Jannik Sinner se retiró tras el intenso calor reinante en Ohio. Los 31 grados y 50% de humedad pegaron fuerte en el italiano, quien debió abandonar en su duelo ante Carlos Alcaraz.

“Me siento mal desde el domingo. Lo he intentado, pero no puedo. Me siento mal. No puedo moverme, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans”, expresó el oriundo de San Cándido al personal médico del torneo antes de retirarse.

Este martes, publicó un sentido mensaje en redes sociales, en una línea similar a la de sus declaraciones. “Ayer no me sentí muy bien y siento mucho decepcionarlos. Muchísimas gracias a todos los que me apoyaron tanto en el campo como desde casa; su apoyo es fundamental. Felicidades a Carlos Alcaraz y a su equipo; están teniendo una temporada increíble y les deseo todo lo mejor para el futuro. Ahora toca descansar un par de días antes de volver al trabajo”, escribió.

Yesterday I didn’t feel great and I’m really sorry to disappoint you. Thank you so much to everyone supporting me on-site and from home, your support means the world ❤️ Congrats to @carlosalcaraz and his team, you’re having an incredible season and I wish you all the best for… pic.twitter.com/hBxvHixEsH — Jannik Sinner (@janniksin) August 19, 2025

La situación ha dado pie para una serie de especulaciones, debido a que las razones del estado de Sinner no están del todo claras. Aún restan exámenes para confirmar lo sucedido. Por lo pronto, ya trajo una consecuencia inmediata, pues se borró de la competencia de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, donde iba a jugar junto a Katerina Siniakova.

La prensa italiana atribuye a varias situaciones el malestar del número uno del ranking. La Gazzetta dello Sport desestimó que se tratara de una intoxicación alimenticia y planteó que podría tratarse de un virus. Al tenista se le realizarán exámenes este martes y se tomará un descanso de cara al US Open. “Se desconoce la causa. Las condiciones extremas en Cincinnati sin duda influyeron”, publicaron.

Por su parte, El Corriere della Sera recordó la celebración de cumpleaños de Sinner, el pasado 16 de agosto. “La enfermedad de Sinner en Cincinnati: el calor, el pastel, el brindis. Todas las hipótesis”, titularon.

En aquella ocasión, el tenista recibió de regalo una torta de frutillas con crema, además de un brindis. Ahí se dejó ver comiendo una fresa, más de que tiene prohibido el consumo de alimentos que estén fuera de su dieta.

Davidovich dispara

El español Alejandro Davidovich Fokina salió en defensa de Sinner por las extremas condiciones que enfrentó en Cincinnati y cargó contra la ATP por permitir que la final de un torneo sea programada en un horario de altas temperaturas.

“Final un lunes, a las 3 de la tarde en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente... Algo tiene que cambiar”, lanzó el hispano en sus redes sociales.

Lo cierto es que hasta ahora es una incógnita si Sinner podrá jugar el US Open, lo que pondría en serio riesgo su puesto de número uno del mundo, ya que el italiano es el campeón defensor.