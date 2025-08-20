SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El misterioso problema de salud de Jannik Sinner que lo baja del primer apronte del US Open

El italiano abandonó en la final de Cincinnati y se bajó del dobles mixto en Nueva York. Sigue siendo una incógnita si alcanzará a recuperarse para la competencia de singles.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Carlos Alcaraz consuela a Jannik Sinner tras su retiro en Cincinnati. Cincy Open

Apenas 23 minutos duró la final del Masters 1000 de Cincinnati, donde el número uno del mundo Jannik Sinner se retiró tras el intenso calor reinante en Ohio. Los 31 grados y 50% de humedad pegaron fuerte en el italiano, quien debió abandonar en su duelo ante Carlos Alcaraz.

“Me siento mal desde el domingo. Lo he intentado, pero no puedo. Me siento mal. No puedo moverme, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans”, expresó el oriundo de San Cándido al personal médico del torneo antes de retirarse.

Este martes, publicó un sentido mensaje en redes sociales, en una línea similar a la de sus declaraciones. “Ayer no me sentí muy bien y siento mucho decepcionarlos. Muchísimas gracias a todos los que me apoyaron tanto en el campo como desde casa; su apoyo es fundamental. Felicidades a Carlos Alcaraz y a su equipo; están teniendo una temporada increíble y les deseo todo lo mejor para el futuro. Ahora toca descansar un par de días antes de volver al trabajo”, escribió.

La situación ha dado pie para una serie de especulaciones, debido a que las razones del estado de Sinner no están del todo claras. Aún restan exámenes para confirmar lo sucedido. Por lo pronto, ya trajo una consecuencia inmediata, pues se borró de la competencia de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, donde iba a jugar junto a Katerina Siniakova.

La prensa italiana atribuye a varias situaciones el malestar del número uno del ranking. La Gazzetta dello Sport desestimó que se tratara de una intoxicación alimenticia y planteó que podría tratarse de un virus. Al tenista se le realizarán exámenes este martes y se tomará un descanso de cara al US Open. “Se desconoce la causa. Las condiciones extremas en Cincinnati sin duda influyeron”, publicaron.

Por su parte, El Corriere della Sera recordó la celebración de cumpleaños de Sinner, el pasado 16 de agosto. “La enfermedad de Sinner en Cincinnati: el calor, el pastel, el brindis. Todas las hipótesis”, titularon.

En aquella ocasión, el tenista recibió de regalo una torta de frutillas con crema, además de un brindis. Ahí se dejó ver comiendo una fresa, más de que tiene prohibido el consumo de alimentos que estén fuera de su dieta.

Davidovich dispara

El español Alejandro Davidovich Fokina salió en defensa de Sinner por las extremas condiciones que enfrentó en Cincinnati y cargó contra la ATP por permitir que la final de un torneo sea programada en un horario de altas temperaturas.

“Final un lunes, a las 3 de la tarde en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente... Algo tiene que cambiar”, lanzó el hispano en sus redes sociales.

Lo cierto es que hasta ahora es una incógnita si Sinner podrá jugar el US Open, lo que pondría en serio riesgo su puesto de número uno del mundo, ya que el italiano es el campeón defensor.

Más sobre:TenisCincinnatiUS OpenJannik SinnerCarlos Alcaraz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

4.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portonazo en Puente Alto: mujer fue amenazada con armas de fuego en las afueras de su domicilio

Más de mil días bajo estado de excepción en la Macrozona Sur: informe revela que violencia se redujo en 37% y ataques a infraestructura en 47%

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio
Negocios

Ganancias e ingresos trimestrales de SQM caen debido a los menores precios del litio

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU
Tendencias

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EEUU, según un documento judicial

“Más frío que otros”: los efectos del fuerte sistema frontal que llegará a Santiago

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing
El Deportivo

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing

Técnico de Peñarol culpa al árbitro Wilmar Roldán de la eliminación en la Copa Libertadores

El misterioso problema de salud de Jannik Sinner que lo baja del primer apronte del US Open

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes
Cultura y entretención

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Álex de la Iglesia: “Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes con la IA, pero yo no creo que sea cine”

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?
Mundo

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones