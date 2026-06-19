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    El novedoso método de la NFL con el que Ancelotti busca resucitar a Brasil

    El técnico italiano encontró una nueva fórmula para que los jugadores puedan comprender de mejor manera las tácticas a utilizar en los partidos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La selección de Brasil se prepara para enfrentar su segundo partido del Mundial de Norteamérica tras igualar 1-1 contra Marruecos en su debut. Los dirigidos por Carlo Ancelotti necesitan ir por el triunfo contra Haití para no complicar su clasificación a los dieciseisavos de final. Lo harán sin Neymar, que sigue en proceso de recuperación.

    Por lo mismo, el DT italiano ha implementado un novedoso método para reforzar los conceptos y movimientos tácticos del equipo a través de un accesorio que es común ver en los encuentros del fútbol americano.

    Según se ha podido ver en las imágenes de los entrenamientos, los futbolistas han utilizado unas pulseras tácticas similares a las que utilizan los mariscales de campo en la NFL para determinar las jugadas a realizar.

    Este elemento funciona como una guía rápida para memorizar jugadas preparadas, establecer ubicaciones defensivas u otros movimientos que defina el cuerpo técnico a través de tarjetas con información, algo que facilita el estudio y la puesta en práctica de aquello, tal como lo indicó el propio DT.

    Para simplificar la explicación a los jugadores, hemos preparado esto para que puedan encontrar la mejor posición para las jugadas a balón parado sin perder demasiado tiempo en explicaciones”, señaló el adiestrador en palabras recogidas por GloboEsporte.

    pc

    Según detalló este medio, la iniciativa estuvo guiada por el entrenador asistente Francesco Mauri, responsable de las jugadas a balón parado ofensivas y defensivas de Brasil.

    Claro que, a diferencia de lo que suele pasar en la NFL, el uso de esta pulsera está restringido solo a los entrenamientos para agilizar la asimilación táctica y no para ser utilizados en medio de las competencias oficiales.

    Neymar regresa a los entrenamientos

    Otra de las novedades de Brasil de cara al duelo contra Haití fue el regreso a las prácticas de Neymar como parte del proceso de recuperación que ha seguido después de sufrir una lesión en la pantorrilla derecha que puso en duda su asistencia al Mundial.

    El 10 apareció en compañía de Raphinha, Marquinhos y Fabinho y cuando vio a la prensa señaló en tono de broma “¿me extrañaron?”, dando cuenta de tener un buen ánimo de cara a los siguientes partidos.

    Durante la sesión de entrenamiento abierta a los medios Neymar realizó actividades por separado del grupo, con el preparador físico. Tras el calentamiento, trabajó con el balón.

    Su recuperación avanza según lo previsto, de acuerdo con el cronograma establecido por el cuerpo médico de la selección brasileña.

    El 28 de mayo, tras las pruebas realizadas el día anterior, el doctor Rodrigo Lasmar informó que se esperaba que Neymar necesitara de dos a tres semanas para recibir el alta médica y comenzar la fase de transición física en el campo. Este miércoles, el jugador cumplió 20 días desde el anuncio del pronóstico, un plazo que coincide exactamente con el calendario previsto inicialmente.

    Se estima que el atacante no estará en condiciones de jugar el próximo partido de la Verdeamarela. Internamente, se espera que pueda estar disponible para el partido contra Escocia, en la última jornada de la fase de grupos, o bien, para un posible partido de eliminación directa.

    El partido entre Brasil y Haití está programado para este viernes 19 de junio a partir de las 20.30 horas en Filadelfia.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026Brasil

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