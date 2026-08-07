El particular elogio de Guillermo Hoyos a Lionel Messi en el Inter Miami: “Si hablamos de pintura, sería Picasso”

Lionel Messi volvió a la acción copera tras disputar la final del Mundial de Norteamérica 2026. Lo hizo defendiendo al Inter Miami por la primera fecha de la Leagues Cup.

La Pulga se transformó en la gran figura del encuentro al registrar un doblete en el triunfo por 4-2 contra Club Atlético de San Luis de Potosí. Además, entregó una asistencia del 4-1 parcial.

Una vez finalizado el encuentro, y como era de esperar, llegaron los elogios al argentino. Los primeros fueron obra del técnico de las garzas, Ángel Guillermo Hoyos.

“Si hablamos de pintura, sería Picasso. No hay calificativo o ya se agotaron. Recién los chicos me estaban mostrando el gol, el primero que hace y de aire golpea, es muy difícil”, comentó durante la conferencia de prensa.

“Aquellos que hemos jugado al fútbol sabemos como es para tener ese tiempo y espacio justo al golpeo, poner el pie en una pelota que viene de izquierda a derecha, golpea con izquierda y la corta recta. Un golpeo extraordinario”, complementó más adelante.

Messi delivers once again. ⚽



Miami's 10 opens his #LeaguesCup2026 account with his 13th goal in Leagues Cup history! 🐐



Watch now @InterMiamiCF vs. @AtletideSanLuis on Apple TV 📺https://t.co/tms3b61AW0 pic.twitter.com/3lSQGXCMKv — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 5, 2026

En el minuto 44 llegó el segundo tanto de Lionel Messi tras una jugada elaborada por el centro de la cancha. Este tanto le significó transformarse en el máximo goleador histórico de la competencia con 14 conquistas.

Creó la jugada y la ejecutó... GOOOOL de Leo Messi.



Doblete del 🐐🇦🇷 a favor de @InterMiamiCF en @LeaguesCup.



¡Gran remate de zurda! pic.twitter.com/ofZUcAHiCD — MLS Español (@MLSes) August 6, 2026

Ahora, Messi e Inter de Miami deben prepararse para el que será su segundo partido en esta liga. Este sábado 8 de agosto deberán medirse contra Monterrey. Luego, deberán medirse contra León el miércoles 12.

Messi también suma elogios del técnico rival

Las buenas palabras hacia Lionel Messi no solo llegaron desde su equipo, sino que su actuación también fue comentada en términos positivos por Diego Mejía, director técnico de San Luis.

Sobre la manera con la que salió a buscar el partido, explicó que “era decidir si somos nosotros o si nos condiciona Messi. Él es el mejor si juega a la contra o si tiene tiempo con el balón en bloque bajo; cuando toca el balón, pasan cosas. Mi decisión fue seguir siendo nosotros y competir como Atlético de San Luis, sin cambiar”, expuso en la entrevista a pie de cancha.

Añadió que “no hay vergüenza en perder contra el mejor jugador de todos los tiempos. Lo que hizo Lionel Messi hoy fue simplemente increíble. Incluso cuando lo intentamos todo, aún demostró por qué sigue siendo el mejor jugador del mundo, incluso a los 39 años. Jugadores como él no siguen las reglas normales”.

Luego, en la conferencia de prensa, comentó que “es un privilegio como entrenador tener la posibilidad de manejar este tipo de partidos internacionales representando al Atlético de San Luis. Para los jugadores es un aparador, así que bienvenidos estos torneos”.