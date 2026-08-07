SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El particular elogio de Guillermo Hoyos a Lionel Messi en el Inter Miami: “Si hablamos de pintura, sería Picasso”

    El estratega de la Pulga en el elenco de Estados Unidos destacó la presentación de Leo en el triunfo por 4-2 contra Club Atlético de San Luis de Potosí.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Lionel Messi se llenó de elogios tras anotar un doblete junto al Inter Miami. Foto: @InterMiamiCF / X.

    Lionel Messi volvió a la acción copera tras disputar la final del Mundial de Norteamérica 2026. Lo hizo defendiendo al Inter Miami por la primera fecha de la Leagues Cup.

    La Pulga se transformó en la gran figura del encuentro al registrar un doblete en el triunfo por 4-2 contra Club Atlético de San Luis de Potosí. Además, entregó una asistencia del 4-1 parcial.

    Una vez finalizado el encuentro, y como era de esperar, llegaron los elogios al argentino. Los primeros fueron obra del técnico de las garzas, Ángel Guillermo Hoyos.

    Si hablamos de pintura, sería Picasso. No hay calificativo o ya se agotaron. Recién los chicos me estaban mostrando el gol, el primero que hace y de aire golpea, es muy difícil”, comentó durante la conferencia de prensa.

    “Aquellos que hemos jugado al fútbol sabemos como es para tener ese tiempo y espacio justo al golpeo, poner el pie en una pelota que viene de izquierda a derecha, golpea con izquierda y la corta recta. Un golpeo extraordinario”, complementó más adelante.

    En el minuto 44 llegó el segundo tanto de Lionel Messi tras una jugada elaborada por el centro de la cancha. Este tanto le significó transformarse en el máximo goleador histórico de la competencia con 14 conquistas.

    Ahora, Messi e Inter de Miami deben prepararse para el que será su segundo partido en esta liga. Este sábado 8 de agosto deberán medirse contra Monterrey. Luego, deberán medirse contra León el miércoles 12.

    Messi también suma elogios del técnico rival

    Las buenas palabras hacia Lionel Messi no solo llegaron desde su equipo, sino que su actuación también fue comentada en términos positivos por Diego Mejía, director técnico de San Luis.

    Sobre la manera con la que salió a buscar el partido, explicó que “era decidir si somos nosotros o si nos condiciona Messi. Él es el mejor si juega a la contra o si tiene tiempo con el balón en bloque bajo; cuando toca el balón, pasan cosas. Mi decisión fue seguir siendo nosotros y competir como Atlético de San Luis, sin cambiar”, expuso en la entrevista a pie de cancha.

    Añadió que “no hay vergüenza en perder contra el mejor jugador de todos los tiempos. Lo que hizo Lionel Messi hoy fue simplemente increíble. Incluso cuando lo intentamos todo, aún demostró por qué sigue siendo el mejor jugador del mundo, incluso a los 39 años. Jugadores como él no siguen las reglas normales”.

    Luego, en la conferencia de prensa, comentó que “es un privilegio como entrenador tener la posibilidad de manejar este tipo de partidos internacionales representando al Atlético de San Luis. Para los jugadores es un aparador, así que bienvenidos estos torneos”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolGuillermo HoyosLionel MessiLeagues Cup

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    Citas en la casa de Quiroz y Carter y los otros episodios no contados de la tramitación de la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    2.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    3.
    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    4.
    En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta

    En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta

    5.
    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    6.
    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno
    El Deportivo

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón