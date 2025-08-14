SUSCRÍBETE
El Deportivo

El patinaje suma alegrías: Catalina Lorca le da al Team Chile su segunda medalla en los Juegos Mundiales de Chengdú

La joven patinadora nacional se quedó con el bronce en los 500 metros+D. De este modo, el representativo criollo suma dos preseas en esta edición.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Catalina Lorca, posando con la medalla de bronce que alcanzó en Chengdú. Team Chile

Los Juegos Mundiales de Chengdú le siguen dando alegrías al Team Chile. Esta vez el éxito llegó en el patinaje, donde Catalina Lorca le entregó la segunda medalla al país en este certamen, ya que alcanzó el bronce en los 500 metros+D.

La especialista, de solo 20 años, fue tercera entre quince competidoras, al marcar un tiempo de 44.372 segundos. En el podio escoltó a la belga Fran Vanhoutte (44.231) y a la taiwanesa Liu Yi-Hsuan (44.251), oro y plata, respectivamente.

Esta fue la primera presea para la deportista nacional en un evento de esta envergadura. “Estoy súper orgullosa. Es mi primera medalla mundial como adulto, así que fue una experiencia muy linda. Venía de un proceso bastante largo y al final se logró este resultado”, comentó.

Lorca todavía debe competir en la prueba de los 1.000 metros (20.20, hora chilena, de este jueves). Esa será su última competencia antes de cruzar el mundo y dirigirse a Asunción, donde defenderá al Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior.

Anteriormente, la chilena fue octava en los 200 metros meta contra meta, mientras que Cristopher Verdugo finalizó séptimo.

Crece la cosecha

La medalla de Catalina Lorca es la décima medalla que el patinaje le entrega al Team Chile en la historia de los Juegos Mundiales, de las 18 que ha obtenido en total (cuatro oros, siete platas y siete bronces).

Asimismo, se suma en esta edición al histórico bronce que consiguió la karateca Valentina Toro, la primera de la disciplina en sus participaciones en el certamen.

