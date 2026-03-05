El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

Los Cóndores regresan a Europa para medirse a otra nación de la elite del rugby. La selección chilena de rugby visitará este viernes al conjunto de Italia XV, el equipo B de ese país, con miras a la Copa del Mundial de 2027 que tiene a los nacionales por segunda vez en su historia y de manera consecutiva.

El recién creado elenco azzurro vivirá el segundo test match de historia. En el primero, los peninsulares igualaron 24-24 ante Escocia A, la segunda selección de los británicos.

Los italianos reciben al elenco chileno en el estadio Tommaso Fattori de L’Aquila, en la región de los Abruzos, en la zona central poniente de la península, a las 13:00 horas de Chile.

En la previa del enfrentamiento, el coach de los europeos Massimo Brunello advirtió sobre las fortalezas de su equipo y destacó el crecimiento que han tenido los Cóndores de un tiempo a esta parte.

“Como equipo pondremos a prueba nuestro crecimiento contra una selección que ha dado pasos agigantados en los últimos años”, reconoció el exentrenador del Zebre de Parma en conferencia de prensa.

Asimismo, el electo mejor preparador de la temporada 2024-’25 por la United Rugby Championship resaltó el importante reto que significa medirse ante los dirigidos de Pablo Lemoine.

“Enfrentar a Chile es una oportunidad para elevar el listón y poner a prueba nuestros límites. Hicimos una buena actuación contra Escocia A, en Rieti. Nuestro objetivo para el partido contra Chile es el mismo: competir en igualdad de condiciones”, aseguró el profesional italiano.

Apretado calendario

El duelo ante los azzurri se presenta en medio del anuncio de World Rugby de crear un nuevo torneo, llamado Nations Cup. Un torneo en el que los Cóndores se medirán ante Portugal, Rumania, España, Hong Kong China, Georgia y Zimbabue. Certamen reúne a las selecciones tier 2 y se disputará año por medio, a partir de 2026.

Los enfrentamientos se llevarán a cabo en las ventanas internacionales de julio y noviembre, en un formato de 12 equipos, divididos en dos grupos. La zona A estará integrada por las selecciones de Europa, Asia y África; mientras que la B será compuesto por los elencos de América y el Pacífico.

De esta manera, el quince nacional recibirá a Rumania (4 de julio), Hong Kong China (11 de julio) y Georgia (18 de julio). En noviembre, los duelos serán en Europa, donde visitarán a España (7), Portugal (14) y Zimbabue en Londres (21).