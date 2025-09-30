El Real Madrid barre con el Kairat Almaty en Kazajistán y suma un inicio perfecto en la Champions League.

El Real Madrid dio un golpe de autoridad en la Champions League. En un escenario tan lejano en la geografía como en la tradición futbolística, el conjunto español goleó por 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, en un partido que tuvo a Kylian Mbappé como figura excluyente con un triplete que explica por sí solo la dimensión del triunfo. El cuadro ibérico tardó en entrar en calor, pero una vez que lo hizo, impuso la jerarquía.

El inicio fue mucho más accidentado de lo esperado. A los nueve segundos, el Kairat estuvo a centímetros de marcar el gol más rápido de la competición. Fue un aviso que agitó a los blancos, sorprendidos por la intensidad y la valentía del equipo kazajo, que en los primeros minutos presionó arriba y llevó el partido a terreno contrario. Satpaev, el extremo local más peligroso, obligó al Madrid a ajustar las marcas y dio al duelo un aire inesperado de equilibrio.

Pero si algo tiene el equipo dirigido por Xabi Alonso es la capacidad de adaptarse rápido. Recuperó el control del balón y comenzó a marcar el ritmo del juego a partir de la conexión entre Arda Güler y Mastantuono, la joven promesa argentina. Justamente él fue el protagonista de la jugada que abrió el marcador: anticipó un pase atrás al portero Kalmurza y fue derribado en el área. Penal claro que Mbappé cambió por gol en el minuto 25, con un remate sereno que adelantó a los blancos.

Con el 0-1, el partido se puso donde el Madrid quería. Vinícius tuvo una ocasión clarísima minutos antes y Mastantuono rozó el gol con un zurdazo desde la frontal. El Madrid ya no sufría y movía la pelota con naturalidad, aunque la diferencia mínima al descanso mantenía al Kairat con vida.

La segunda parte fue otro partido. El cuadro merengue salió decidido a liquidar la historia y lo hizo en apenas siete minutos. Primero, con una acción marca registrada: Courtois despejó en largo, Mbappé controló con clase y, ante la salida del arquero, definió con sutileza para su segundo gol de la noche (52’). Luego, tras una brillante jugada colectiva que incluyó un taconazo de Arda Güler y un toque sutil de Mastantuono, el francés fusiló desde la frontal y firmó su hat trick (73’).

La goleada siguió con Eduardo Camavinga a los 82’, lanzándose en plancha para empujar un centro atrás de Rodrygo, protagonista de varias acciones de desequilibrio en el tramo final. El brasileño buscó su gol con insistencia, pero se marchó sin premio en un duelo que ya estaba completamente resuelto.

El Kairat, pese a la diferencia, nunca se rindió. Tuvo un penal a favor en el 66’, anulado tras revisión del VAR, y un par de remates lejanos que obligaron a Courtois a intervenir. Fueron apenas destellos ante un Madrid que no dio margen a las sorpresas y que incluso pudo ampliar la cuenta con ocasiones de Mbappé y Rodrygo. En los descuentos, Brahim Díaz liquidó las acciones.

El resultado final fue un 5-0 que no deja lugar a dudas. Más allá de los primeros sobresaltos, el Madrid mostró solidez defensiva, pegada ofensiva y una amplia rotación: Xabi Alonso dio minutos a Camavinga, Díaz y Bellingham en el complemento, demostrando la profundidad de un plantel que vuelve a perfilarse como gran candidato.

Desde la distancia, la goleada refuerza la sensación de que la Champions sigue orbitando alrededor del Real Madrid. El equipo más laureado de Europa mantiene el hambre intacto incluso en escenarios periféricos como Almaty, donde la diferencia fue abismal. Con seis puntos en dos partidos y un Mbappé en estado de gracia, el Madrid da un paso clave en la ronda de liga del certamen.