BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El reencuentro de Mark Allen y Cristián Bustos en Chile: “Me sentí mal cuando le gané en Hawái porque era un buen amigo”

    La leyenda del triatlón regresa al país para promocionar el Ironman 70.3 de Valdivia. Ahí se volverá a reunir con uno de sus más enconados rivales de su exitosa carrera.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Mark Allen tiene 67 años y está dedicado a entrenar a nuevas figuras y a recorrer el mundo promocionando el triatlón. @markallengrip

    Para los seguidores del deporte en Chile y muy especialmente del triatlón, Mark Allen se convirtió en el eterno rival a vencer de Cristian Bustos. El estadounidense, hoy de 67 años, es considerado como una de las más grandes leyendas de esta disciplina.

    Este domimgo ambos se reencontrarán este fin de semana en el Ironman 70.3 de Valdivia by Itaú, donde desarrollarán diversas actividades de promoción de la prueba que, para 2026, por primera vez contará con distancia completa (140.6 millas).

    El norteamericano repasa con El Deportivo su relación con el chileno y su presente, siempre vinculado al deporte que lo transformó en leyenda. “He luchado profesionalmente durante 15 años como triatleta, y tuve una carrera increíble, una de las que jamás hubiera soñado cuando empecé”, parte estableciendo sobre su trayectoria.

    En cuanto a la rivalidad con Bustos, recuerda con mucho detalle el Ironman de Hawái, donde lo derrotó en la recta final. “Estuvimos juntos mucho tiempo durante la carrera y yo acabé ganando, pero fue un increíble amigo y atleta”.

    “Mucho de ese tiempo nos entrenamos juntos, porque él vino a los Estados Unidos y entrenó muchos veranos en Boulder, Colorado, donde yo estaba entrenando. Él también era un gran compañero de entrenamiento. Alguien con quien podíamos salir y hacer estas carreras de bicicleta muy largas en las montañas”, recuerda.

    Y agrega: “No siempre gané contra él en Pucón, él tuvo unas carreras increíbles allí. Antes de nuestra increíble batalla en Kona (Hawái), había empezado mi temporada en Pucón y salimos juntos en la bicicleta y él simplemente se disparó. No había forma de que pudiera ganarle”.

    En Hawai se produjo esa épica carrera, donde Allen confiesa que sintió temor. “Estaba nervioso y sentía que Cristián era un corredor más fuerte que yo. No había visto su nombre al comienzo, pero después lo vi en la conferencia y pensé: ‘Dios mío, aquí está mi peor miedo’. Salimos juntos en la bicicleta y en los primeros kilómetros él se estaba disparando. Pensé que me iba a ganar. ‘¡Me va a derrotar en 10, 15 minutos aquí en Kona!’ Y, finalmente, tuve que poner mi mente en silencio y cerrarme. Traté de ver si podía acercarme a él, y luego pude hacerlo“, recuerda.

    Al haberlo alcanzado, se produjo algo increíble. “En ese punto de la carrera, muchos atletas, cuando yo los alcanzaba, pensaban: ‘Oh, Mark me atrapó, él es un mejor corredor, él va a ganar y voy a perder’. Y me puse al lado de Christian en la carrera, y él me miró y pensó, ‘¡oh, Mark me atrapó! ¡Debería estar corriendo demasiado lento!’ Y él aceleró, y dije, ‘¡no! ¡Él va a ganar!’ Porque íbamos muy rápido, y, de nuevo, tuve que decir, ¡cállate! Y poner mi mente en silencio. Estaba casi sin poder acercarme a él. Y luego empezó a ser un poco más fácil cuando me quedé en silencio".

    El desenlace fue excepcional para Allen. “Me empecé a relajar. Llevábamos mucho tiempo juntos y creo que fue alrededor de la mitad de la carrera cuando finalmente sentí que él estaba un poco cansado e hice lo mejor que pude para sacarlo. Pero fue una de esas carreras en las que gané, pero al mismo tiempo me sentí mal, porque Cristián era un buen amigo”, concluye.

    Debut en Valdivia

    Para Mark Allen, el triatlón es una especie de metáfora para la vida, porque posteriormente empezó a entrenar a nuevas figuras, a través de la fundación USA Triathlon, y también a incursionar en el mundo de los negocios y ahí esa disciplina también le sirvió.

    Recientemente estuvo en Vietmam, en el Ironman 70.3 de Phu Quoc, en el sur de la nación asiática. “Tienen una situación muy similar a la de Valdivia. Han tenido una carrera de 70.3 allí durante 10 años, y el año que viene también obtendrán su primer Ironman de distancia completa. Así que es un momento muy emocionante para el desarrollo del deporte internacionalmente”, afirma.

    “Espero que Valdivia sea una carrera increíble, es una locación increíble para el triatlón. El hecho de que les hayan dado la distancia completa el próximo año es muy bueno. Están muy seguros de poner en marcha un evento mundial y que la gente pueda tener una gran experiencia allí”, destaca.

    “Cada experiencia de carrera que he tenido en Chile ha sido increíble. Y estoy seguro de que esto va a ser al menos tan bueno, o mejor que lo que he visto antes. Estoy emocionado de estar allí por primera vez en Valdivia”, agrega.

    El legendario triatleta se emociona al describir cómo es este país. “Alguien me preguntó en Vietnam la semana pasada cómo era Chile, y yo dije que es un lugar bastante único. Hay mucha naturaleza y mucha belleza allí, y hay mucha pasión por el triatlón. Es una combinación mágica. Así que creo que si no has vivido el triatlón en Chile, tienes que ponerlo en tu lista de boletos como un lugar para para experimentar el triatlón, la cultura de Chile, y este increíble ambiente natural que existe”.

    No solo con Cristián Bustos se ha relacionado Mark Allen en su trayectoria, también recuerda a Matías Brain y tiene contacto permanente con Bárbara Riveros, la mayor exponente femenina de todos los tiempos en Chile.

    “Con Bárbara hemos tenido mucha comunicación a lo largo de los años y ella es genial. Es una gran embajadora para el deporte”, cuenta. Y se sorprende al saber que ella también estará en Valdivia. “Es genial que ella esté”, junto con resaltar la gran experiencia de un ironman de distancia con completa. “Estoy muy seguro de que todos están muy emocionados por eso”, sentencia.

    Más sobre:TriatlónMark AllenIronman 70.3 de ValdiviaCristián BustosIronman de HawáiChilePucón

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo cambia tu cerebro durante el Black Friday (y cómo repercute en tu decisión de compra), según la ciencia

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    4.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    5.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga
    Chile

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”
    Negocios

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Las últimas alertas del saliente gerente general de AFP Habitat sobre los cambios de la reforma previsional a las inversiones

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.
    Tendencias

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo cambia tu cerebro durante el Black Friday (y cómo repercute en tu decisión de compra), según la ciencia

    ¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año
    El Deportivo

    ¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año

    El título se puede definir en Qatar: lo que necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1

    La mejor patada de Cristiano Ronaldo: se hace socio de una organización de MMA

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”
    Mundo

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”

    Ascienden a 128 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Trump afirma que EE.UU. comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida