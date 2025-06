El sarcástico dardo de Franck Ribéry a Cristiano Ronaldo sobre su preferencia para el próximo Balón de Oro

Cristiano Ronaldo acudió a conferencia de prensa en la antesala de la final de la UEFA Nations League entre España y Portugal, que se disputará este domingo en el Allianz Arena. Ahí, el astro portugués respondió de todo. Anticipó el crucial duelo ante el cuadro hispano, desveló su cariño por Lionel Messi y opinó sobre el vencedor del Balón de Oro.

El máximo goleador en la historia del fútbol fue consultado por Lamine Yamal, quien liderará a la Furia Roja y se medirá con el Bicho, en un duelo generacional. El luso no tardó en elogiarlo. “El niño está haciendo las cosas muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejen al chico crecer por el bien del fútbol. Déjenlo crecer con tranquilidad y quítenle presión. Ustedes lo pueden ayudar dejándolo tranquilo, porque talento no le falta”, señaló sobre el atacante de 17 años.

“A mi hijo le gusta Lamine. Tengo un cariño muy especial por España. Los mayores talentos siempre han sido españoles. Williams es un gran jugador, Pedri es buenísimo. El entrenador ha hecho un trabajo muy top, se le ve que pone disciplina. Espero que mañana sea un partido bonito y que Portugal pueda ganar”, continuó.

También habló de las continuas comparaciones en las que se ve envuelto. “Siempre es así. Siempre que hay una final es Cristiano contra alguien. Habría que comparar a Lamine con Vitinha, que hay menos diferencia de edad, pero lo quieren hacer con Cristiano. Siempre es Cristiano contra alguien, pero no es así. Jugamos un equipo contra otro. Lo que queremos es hacer un buen partido y ganar”, indicó.

El dardo de Ribéry a Ronaldo

Ronaldo continuó con su análisis sobre Yamal y se metió al debate sobre el Balón de Oro, donde el zurdo es uno de los favoritos. “Los premios individuales ya no me dicen mucho. Hay muchas cosas detrás de ellos que la gente no ve. Que tiene talento, no hay duda, pero eso no debería ponerle más peso en los hombros”, dijo.

No obstante, pese a candidatearlo, no se decantó por él al no haber ganado la Champions League. “Para mí, el ganador del balón de oro debe ser un jugador que haya ganado la Champions League. No puedo decir un solo jugador, pero hay varios candidatos. Lamine Yamal y Mbappé, y Dembélé o Vitinha”, aseguró.

Sus palabras provocaron una réplica instantánea de Franck Ribéry, quien en numerosas oportunidades ha asegurado que merecía el Balón de Oro de 2013 por sobre Ronaldo. “Así que NECESITAS ganar la Champions para ganar el Balón de Oro”, escribió en sus cuentas de X e Instagram, acompañando los posteos con emojis de risa.

En marzo pasado, el francés se refirió a una controversia que siempre ha mantenido encendida. “Lo gané todo menos eso ese año: la Champions League, el doblete Bundesliga-Copa de Alemania, el Mundial de Clubes, el título de mejor jugador europeo… Fue el año perfecto. No pude hacerlo mejor“, aseguró en su entrevista más personal, casi 12 años después de la entrega del galardón.

“Ese Balón de Oro seguirá siendo para siempre una injusticia. Todavía estoy buscando la explicación, aunque algunas personas me han dado una. Nunca entenderé por qué el cierre de las votaciones se retrasó más de dos semanas, cuando yo estaba en cabeza entre los periodistas. Si la votación hubiera sido la misma que hoy, habría ganado”, sentenció en aquella oportunidad.