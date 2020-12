El súper director deportivo dijo sí a la Roja

Francis Cagigao (51 años) dijo que sí. El excazatalentos del Arsenal aceptó la propuesta que le hizo Pablo Milad, presidente de la ANFP. El español-británico ya es el nuevo director deportivo nacional. Un cargo al que llega por dos años y que busca revolucionar el fútbol chileno, sobre todo, a nivel de selecciones menores y del scouting de valores jóvenes.

¿Por qué un cotizado analista europeo elige venir a Chile? El mismo Cagigao responde, durante una entrevista conjunta con su nuevo jefe, vía Zoom, con La Tercera, que sirve de oficialización del acuerdo: “Lo primero, lógicamente, porque fue una de las propuestas que tuve y, a la postre, la que más me llamó la atención, al significar un grandísimo reto y un orgullo para mí, personalmente, poder representar a un gran país, con una gran cultura y tradición, ya no solo futbolísticamente hablando. Después, poder aportar mis conocimientos, mis experiencias y algo de mi ideología a un trabajo de desarrollo y de posible mejoría del actual funcionamiento de la federación”.

Sus padres son gallegos, pero emigraron a Londres en 1964. Cinco años después, tuvieron a Francis. “La gente cuando me pregunta ‘de qué parte eres’, les digo ‘pues, mira, yo soy español’. Y me dicen ‘pero de qué parte de España’. Y yo les digo ‘de Londres’. Y no me entienden. Cuando les digo que en esa época, en 1980, había alrededor de 120 mil españoles en Londres y más en el Reino Unido, pues lo entienden un poquito. Me considero español, londinense, gallego y ante todo un ciudadano del mundo, porque llevo muchos trabajando en el fútbol, viajando por todo el mundo, viendo fútbol, viendo futbolistas, por lo cual no me gusta no considerarme un hombre de este mundo, porque allá donde he estado me he intentado adaptar”, señala Cagigao, quien mezcla un extraño acento español y británico al hablar.

Su fichaje es celebrado por el timonel de la sede de Quilín. “La llegada de Francis es una gran noticia para el fútbol chileno, porque es un profesional con mucha experiencia, que tiene un largo recorrido en Inglaterra y en España. Es técnico de fútbol, fue futbolista, tiene el título de director deportivo y mucha experiencia en fútbol joven y en la selección de jugadores con proyección y con futuro. Francis ha visitado más de 20 veces nuestro país. Conoce el fútbol chileno y lo que nos falta. El proyecto que le propusimos va de la mano con un desafío. La presencia de un director deportivo nacional es inédito. El primer objetivo es clasificar al Mundial de Qatar. Francis ayudará al seleccionador a orientar, a trabajar en conjunto con el conocimiento que tiene él de los jugadores que conforman nuestra selección chilena”, asegura.

Su relación con el fútbol partió desde muy pequeño, aunque no logró tener una carrera larga. “Empecé a ser futbolista en el Arsenal, de joven, pasé al Barcelona B, al Racing de Santander. Tuve unas lesiones bastante graves. Representé a España en categorías Sub 19 y Sub 20. Se puede decir que después de unos inicios muy brillantes, pues tuve más bien una carrera profesional mediocre”, reconoce.

Francis Cagigao, en contacto vía Zoom.

Esa experiencia lo hizo llegar al Arsenal de Arséne Wenger. ¿Fue Cagigao el responsable de fichar a Alexis Sánchez? “Los clubes de fútbol son los que fichan futbolistas. Los individuos no firman jugadores, pero si la pregunta es quién lo recomienda, pues sí. Comenzó a llamarme la atención en el Sudamericano de Paraguay. Buen chico. He seguido su carrera desde el inicio. Un jugador siempre muy apetecible, me gustaba mucho, le gustaba a Arséne, hablaba muy a menudo con él sobre Alexis. Al final conseguimos ficharlo y pasó a ser un jugador muy importante en el Arsenal”, sostiene.

“Chile es un país que conozco bien, que he visitado mucho. Obviamente que Chile es muy largo, no me ha dado tiempo de conocerlo de punta a punta. He visto muchas veces a la selección absoluta. He tenido contacto con gente del fútbol en Chile durante muchos años. La primera parte de mi proyecto será asesorar, luego habrá una parte ideológica. Sentar unas bases y luego hablar, porque hablar en este mundo es gratis”, advierte.

Su llegada física al país no tiene fecha debido a la pandemia. Actualmente, el ejecutivo se encuentra en España, con su familia, pero no le pierde la vista a lo que ocurre con Reinaldo Rueda y su probable salida de la selección chilena, aunque es cauto. “Es una persona que ha sido un gran profesional en el mundo del fútbol y es el actual seleccionador de Chile y tiene mi máximo respeto. Sin más”, señala.

“Chile tiene en estos momentos un director técnico y hay que ser respetuoso con eso. Soy un profesional de este mundo y para mí no sería ético hablar con otros entrenadores mientras esté el señor Rueda”, cierra.

Al respecto, Milad añade: “No he hablado con el profe Rueda. Espero comunicarme directamente entre mañana y pasado con él, para ver en qué situación definitiva está este proceso”.