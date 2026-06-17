SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Team Chile brilla en casa ante Brasil y se titula campeón sudamericano de tenis de mesa en damas y varones

    Ambas selecciones se impusieron a los representativos amazónicos en disputados encuentros en el Estadio Nacional.

    Por 
    El Deportivo
    La emoción de Daniela Ortega tras darle un triunfo clave a Chile en la final del Sudamericano. Foto: TopComunicaciones.

    Si hace un par de horas, el equipo femenino chileno había derrotado con autoridad a las brasileñas en la final, la historia se repitió en varones con un triunfo histórico de los locales por un categórico 3-0 que, aunque en los números parece lapidario, fue disputado de principio a fin en el Sudamericano de Tenis de Mesa, que se disputó en el Estadio Nacional.

    En el primer partido, Nicolás Burgos debió bregar constantemente para superar a Guilhermo Teodoro. Viejos conocidos desde infantiles, el pleito fue golpe a golpe, cargado de emoción y con un final donde el chileno picó de atrás. Su triunfo fue, sin querer, un empuje para sus compañeros.

    En el segundo turno, Gustavo Gómez ratificó la solidez de sus partidos anteriores y destrozó en tres sets a Leonardo IIzuka, quien en el segundo set se salió de las casillas y pateó uno de los rincones de la cancha. La superioridad de su rival fue tan abrumadora que no lo soportó, se fue desorientado y con gestos antideportivos. “Estuve súper sólido y con mucha confianza. Nicolás lo había hecho muy bien y eso me dio el empuje”, dijo el tenimesista local.

    Eusebio Vos, quien había sido el héroe en la semifinal de la mañana frente a Argentina, salió dispuesto a darlo todo y a ratificar la diferencia plasmada por sus compañeros. El partido fue tenso, con ambos deportistas jugando puntos al límite y con el chileno muy concentrado. La diferencia fue más mental y el grupo terminó abrazado y saltando por un triunfo sufrido, pero justo. Chile es campeón y con una generación que sigue en alza.

    El festejo femenino

    En un durísimo partido final, Daniela Ortega le dio el tercer punto a Chile en la competencia por equipos femenina al derrotar a la brasileña Giulia Takahashi y le otorgó el título sudamericano a la escuadra nacional.

    Visiblemente emocionadas, las integrantes de la selección ingresaron a la cancha para abrazar, saltar y llorar junto a Ortega quien selló el definitivo triunfo por 3-1.

    La tenimesista fue la pilar y líder de la jornada. Ganó sus dos partidos (el primero a Victoria Strassburger) con categoría, moviendo a sus rivales y jugando con garra y calidad.

    Takahashi había puesto la serie en tablas al derrotar a Tania Zeng con relativa facilidad y Valentina Ríos dio cuenta de Laura Watanabe, después de una recuperación en la que el público fue protagonista porque levantó su juego con el aliento.

    “No me gusta jugar mucho de local porque siempre es una doble presión, pero anoche nos juntamos con las chicas y nos juramentamos dejar todo en la cancha para obtener el título. Es una emoción muy grande porque, además, soy la que tiene más experiencia”, aseguró Ortega.

    Para Valentina Ríos, su triunfo también es una revancha por algunas derrotas que tuvo el año pasado en instancias similares. “Jugamos mucho con el corazón y como equipo. Sabía que no podía perder porque estábamos jugando en Chile y, afortunadamente, le dimos esta alegría a la gente que nos acompañó. Estoy muy feliz”, dijo.

    Más sobre:Tenis de MesaSudamericanoTeam ChileDaniela OrtegaGustavo GómezNicolás BurgosTania Zeng

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto

    Senado despacha proyecto que protege identidad registral de vehículos policiales

    RN agradece gestión de Daniela Castro y valora llegada de Marcia Raphael a la Subsecretaría de la Mujer

    DC ingresa moción para crear Registro de Vándalos de Cuello y Corbata: establece sanciones adicionales a condenados por delitos económicos

    Zandra Parisi y AC contra Nicolás Grau: “Espero honestamente que el Senado diga que no a esta acusación”

    Declaran sexta preemergencia ambiental del año para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    Lo más leído

    1.
    En una noche histórica de Lionel Messi: Argentina golea a Argelia y la Pulga alcanza a Klose como máximo anotador en los Mundiales

    En una noche histórica de Lionel Messi: Argentina golea a Argelia y la Pulga alcanza a Klose como máximo anotador en los Mundiales

    2.
    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    3.
    Jorge Fossati: “Lo de Marcelo Bielsa en Uruguay es rarísimo, nunca escuché a un DT decir que era tóxico para el grupo”

    Jorge Fossati: “Lo de Marcelo Bielsa en Uruguay es rarísimo, nunca escuché a un DT decir que era tóxico para el grupo”

    4.
    Mbappé en modo Mundial: Francia vence a Senegal y el delantero queda a dos goles de igualar a Klose como máximo artillero

    Mbappé en modo Mundial: Francia vence a Senegal y el delantero queda a dos goles de igualar a Klose como máximo artillero

    5.
    “Es un genio; soy su gran admirador”: Miroslav Klose revela quién romperá su récord de máximo goleador en los Mundiales

    “Es un genio; soy su gran admirador”: Miroslav Klose revela quién romperá su récord de máximo goleador en los Mundiales

    6.
    Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”

    Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto
    Chile

    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto

    Senado despacha proyecto que protege identidad registral de vehículos policiales

    RN agradece gestión de Daniela Castro y valora llegada de Marcia Raphael a la Subsecretaría de la Mujer

    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda
    Negocios

    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda

    Reforma previsional: super de Pensiones detalla los criterios que evalúa para el desarrollo del régimen de inversiones

    Optimismo por acuerdo entre EE.UU. e Irán se extiende: petróleo cae bajo los US$80 y el dólar retrocede

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”
    El Deportivo

    Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”

    La enigmática revelación de Messi tras igualar récord de Klose en Mundiales: “Pasé días difíciles, es ajeno a lo deportivo”

    El Team Chile brilla en casa ante Brasil y se titula campeón sudamericano de tenis de mesa en damas y varones

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy
    Cultura y entretención

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La carta en que Keith Richards contó el día en que conoció a Mick Jagger (y lo que pensó sobre él)

    G-7 busca relanzar las negociaciones de paz en Ucrania con encuentro entre Zelensky y Trump
    Mundo

    G-7 busca relanzar las negociaciones de paz en Ucrania con encuentro entre Zelensky y Trump

    Acuerdo entre Washington y Teherán contemplaría fondo privado de US$300 mil millones para impulsar inversiones y reconstrucción económica de Irán

    Condenan a cuatro años de cárcel a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense en el juicio contra su padre

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores