El Team Chile cierra los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con una participación histórica

El Team Chile tuvo una destacada participación en Asunción 2025 y superó ampliamente lo realizado en Cali 2021. Foto: @TeamChile_COCH (X).

El Team Chile finalizó su actuación en Asunción 2025. La delegación nacional cerró una participación histórica en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, superando ampliamente lo realizado en Cali 2021.

La medalla de bronce conseguida por el equipo mixto de natación artística culminó con lo realizado por la comitiva chilena.

Dominga Césped, Dominga Cerda, Bárbara Coppelli, Macarena Vial, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Cholé Plaut, Eva Rubio y Nicolás Campos llevaron a cabo la rutina acrobática, con 159.7715 puntos, cerrando su participación. La sumatoria de rutinas (libre, técnica y acrobática) les otorgó el tercer puesto (634.047), ubicándose por detrás de México (722.285) y Estados Unidos (672.565).

Una prolífica participación

En la jornada sabatina, que marcó el final del certamen continental juvenil, también se obtuvieron otras cinco medallas, todas en el canotaje. Dos de ellas fueron de plata y otras tres fueron de bronce.

Maira Toro y Fernanda Sepúlveda consiguieron el segundo puesto en el k2-500 metros femenino. En tanto, Sley Figueroa y Matías Jiménez hicieron lo propio en el C2-500 metros mixto.

Por su parte, Matteo Cossio y Sebastián Alveal lograron el tercer puesto en el k2-500 metros masculino. Este último repitió el bronce junto Maira Toro en el k2-500 metros mixto. Mientras que Valentina Cornejo se subió al podio junto a la también mencionada Sley Figueroa en el C2-500 metros femenino.

De esta forma, el Team Chile completó una actuación histórica en Asunción 2025. La delegación nacional obtuvo un total de 65 medallas, siendo 18 de oro, 19 de plata y 18 de bronce. Así, se superaron las 59 preseas conseguidas en Cali 2021. La delegación nacional culminó su participación en el octavo lugar del medallero, misma ubicación que en los Juegos Panamericanos anteriores.

En ese sentido, el el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, entregó su balance tras el cierre del evento: “Estamos muy contentos con la actuación del Team Chile en Asunción. Estos resultados son fruto de un largo trabajo de planificación técnica realizado junto a las federaciones y que cuenta con un presupuesto específico para deportistas jóvenes por parte del Estado desde el año 2016. Estos jóvenes y su talento, apoyados siempre por sus familias, y la planificación con recursos demuestran que sí es posible competir paulatinamente con las potencias del continente y mejorar juego tras juego los resultados de nuestro país”, indicó.

“Aumentamos las medallas de oro y las medallas totales conseguidas en la edición de 2021, ese es el mejor indicador, peleando incluso hasta la última prueba con dos gigantes como Canadá y Cuba. Vamos en la senda correcta, estamos muy orgullosos de nuestros deportistas”, sentenció.