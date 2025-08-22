El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas.

El Team Chile sigue firme en su exitosa campaña en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Este viernes, la delegación nacional volvió a sumar en la tabla de medallas gracias a un podio conseguido en el canotaje, una de las disciplinas que más réditos le ha entregado al país en el certamen juvenil.

En el K4 500 metros masculino, el cuarteto integrado por Sebastián Alveal, Matteo Cossio, Matías Parra y Jerson Valenzuela se quedó con el bronce tras una regata de alto nivel, marcada por la paridad en los tiempos. Los chilenos cruzaron la meta en 1:26.51, apenas quince centésimas por detrás de Cuba, que se quedó con la plata al marcar 1:26.36. El oro fue para Argentina, que impuso su ritmo desde el inicio y finalizó con autoridad en 1:24.10.

La presea obtenida en el lago de Asunción representa la quinta presea del canotaje chileno en Asunción.

Con este nuevo logro, el medallero nacional alcanzó las 57 preseas en total: 18 de oro, 16 de plata y 23 de bronce. Cifras que reflejan el buen momento de la delegación juvenil y que, de acuerdo con el programa de competencias, podrían incrementarse en el transcurso de la jornada.