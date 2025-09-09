“El territorio de al-Andalus”: la insólita polémica entre España y Kosovo por un partido Sub 21.

La Federación de Fútbol de Kosovo elevó este martes una queja formal ante la UEFA luego de que la Real Federación Española se refiriera a su selección como el “territorio de Kosovo” en la previa del duelo clasificatorio para la Eurocopa Sub 21 de 2027. El hecho fue calificado por el organismo kosovar como “totalmente inaceptable” y reaviva las tensiones diplomáticas entre ambos países en el ámbito deportivo.

“Solicitamos a la UEFA una reacción clara e inmediata al respecto, así como una rectificación pública y un reconocimiento oficial por parte de la Federación Española de Fútbol, admitiendo que sus acciones fueron inapropiadas y contrarias a los principios fundamentales de la UEFA”, escribió la FFK en una carta enviada al presidente Aleksander Ceferin y al de la RFEF, Rafael Louzán.

La controversia surge porque España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce la independencia de Kosovo, proclamada en 2008. En ese marco, el lenguaje utilizado por la federación española no es un detalle menor. En el anuncio previo al partido se anunció que la Sub 21 dirigida por David Gordo aspiraba a “otro triunfo ante el territorio de Kosovo”. El compromiso se disputó en Pristina, capital kosovar, y terminó con victoria española por 1-3.

La molestiase hizo también evidente en redes sociales. A través de su cuenta oficial en inglés en X, la FFK respondió con ironía al denominar a España como “Al-Ándalus” en la publicación de su formación inicial: “Este es nuestro once inicial de Kosova U21 para enfrentarse al territorio de al-Andalus U21 en ‘Fadil Vokrri’”.

Kosovo es miembro de la UEFA desde 2016 y ha ingresado en organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aunque sigue fuera de instancias clave como la ONU.