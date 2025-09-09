SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El insólito momento que vivió Lamine Yamal tras la goleada de España ante Turquía

El atacante brilló en la cancha, pero luego tuvo un llamativo contratiempo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El insólito momento que vivió Lamine Yamal tras la goleada de España ante Turquía.

La fiesta ibérica en Konya tuvo un momento inesperado después de la contundente victoria de España sobre Turquía, en duelo clasificatorio para el Mundial 2026. Lamine Yamal, gran figura de la noche en el 6-0, protagonizó un contratiempo al abandonar el estadio Büyükşehir Belediye: no encontraba su pasaporte.

Las imágenes fueron registradas por las cámaras del programa turco Beyaz Futbol, que mostraron al atacante del Barcelona hurgando con evidente inquietud en su maleta. El material, compartido luego en redes sociales, exhibía al joven delantero bajando del autobús con la mirada fija en su equipaje, en busca de la documentación.

De acuerdo con la prensa local, el extremo de 17 años ya había dedicado varios minutos a revisar sus pertenencias dentro del vestuario, sin éxito. El episodio generó cierta sorpresa en medio del ambiente distendido que reinaba en la delegación española tras una actuación impecable en suelo turco.

Aunque finalmente el incidente no pasó a mayores, la situación encendió las alarmas en el staff español, consciente de los inconvenientes que puede acarrear la pérdida de documentos oficiales en plena concentración internacional. Desde la Federación Española no se entregaron detalles sobre el desenlace, pero el propio Yamal se mostró tranquilo al subir nuevamente al bus, gesto que fue interpretado como una señal de que el problema se había resuelto.

La anécdota llega en un momento brillante para el joven delantero, que se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. Ante Turquía volvió a tener participación directa en el abultado marcador, confirmando su condición de pieza clave en el proyecto de Luis de la Fuente.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLamine YamalSelección de España

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Lo más leído

1.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

2.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

5.
Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente
Chile

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

Abogado de Ethan Guo por DGAC: “Entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre
Negocios

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

No fue un milagro: la última gran revolución económica chilena

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad
Tendencias

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova
El Deportivo

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova

El insólito momento que vivió Lamine Yamal tras la goleada de España ante Turquía

La calculadora histórica: los resultados que meten a Venezuela o Bolivia en el Mundial 2026

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025
Cultura y entretención

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago
Mundo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”