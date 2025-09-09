El insólito momento que vivió Lamine Yamal tras la goleada de España ante Turquía.

La fiesta ibérica en Konya tuvo un momento inesperado después de la contundente victoria de España sobre Turquía, en duelo clasificatorio para el Mundial 2026. Lamine Yamal, gran figura de la noche en el 6-0, protagonizó un contratiempo al abandonar el estadio Büyükşehir Belediye: no encontraba su pasaporte.

Las imágenes fueron registradas por las cámaras del programa turco Beyaz Futbol, que mostraron al atacante del Barcelona hurgando con evidente inquietud en su maleta. El material, compartido luego en redes sociales, exhibía al joven delantero bajando del autobús con la mirada fija en su equipaje, en busca de la documentación.

De acuerdo con la prensa local, el extremo de 17 años ya había dedicado varios minutos a revisar sus pertenencias dentro del vestuario, sin éxito. El episodio generó cierta sorpresa en medio del ambiente distendido que reinaba en la delegación española tras una actuación impecable en suelo turco.

Aunque finalmente el incidente no pasó a mayores, la situación encendió las alarmas en el staff español, consciente de los inconvenientes que puede acarrear la pérdida de documentos oficiales en plena concentración internacional. Desde la Federación Española no se entregaron detalles sobre el desenlace, pero el propio Yamal se mostró tranquilo al subir nuevamente al bus, gesto que fue interpretado como una señal de que el problema se había resuelto.

La anécdota llega en un momento brillante para el joven delantero, que se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. Ante Turquía volvió a tener participación directa en el abultado marcador, confirmando su condición de pieza clave en el proyecto de Luis de la Fuente.