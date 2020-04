El último gol de Chile

No quedaba nada. Tres minutos más el agregado y un pitazo sentenciaba el fin del partido y el fútbol chileno hasta nuevo aviso. Unión San Felipe caía por la cuenta mínima en su estadio, donde no llegó ningún hincha por las restricciones que la pandemia ameritaba. Por su lado, Santa Cruz, con Humberto Suazo en cancha, alistaba el festejo, pero Julio Castro no lo quiso así.

Había ingresado en el 84’ y en el 87’ un cabezazo puso la igualdad agónica. Se vistió de héroe en un equipo donde es recién allegado y banca, a diferencia del año pasado, donde fue el goleador del campeón de Tercera A, Deportes Linares, ganándose incluso el premio al mejor futbolista amateur, entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos.

A un mes de aquel partido, desde San Felipe, contesta el teléfono con un tono humilde para relatar su historia, una de esfuerzo y goles. Además de recordar el que según él dice fue un golazo, con el que el fútbol chileno cerró sus puertas hasta la calma del coronavirus.

¿Cómo se cuida ante la pandemia?

Estoy pasando la cuarentena en San Felipe, con mi polola. Acá estoy siguiendo un plan de entrenamiento que nos entregaron los profes. Para que nos puedan controlar tenemos que grabarnos y subirlo a una plataforma online, donde hay un grupo y cada uno pone su video para que los profes vean.

¿Los compañeros pueden los compañeros del resto también?

Sí, es por Google Drive y todos pueden ver el video de los demás.

¿Salen muchos chistes con eso?

A veces jaja, uno que otro, porque la mayoría lo graba en cámara rápida para que el video no sea tan pesado en cuanto a memoria.

Es preparador físico.

Sí, estudié dos años. Me queda la práctica y defender mi tesis.

¿Se le hizo muy difícil estudiar con el tiempo que le quita el fútbol?

No, para uno que está dedicado a esto del fútbol es fácil porque es algo de todos los días. La tesis es casi lo mismo, uno la puede hacer del deporte que uno quiera e investigar algo que a uno le cause interrogantes.

¿Y busca trabajar de PF en el fútbol?

Lo tomo como una carrera más alternativa. Como dicen los profes, nunca hay que conformarse con solo jugar al fútbol porque es una carrera corta que no se sabe cuándo se pueda acabar. Hay que tener algo bajo la manga. Aunque obviamente me gustaría trabajar en un equipo profesional, después de mi retiro.

¿Es mateo?

Soy alumno destacado. Lo fui en toda la enseñanza media y la carrera igual. El primer año terminé con el mejor promedio.

Y eso que debe ser el más ocupado.

Sipo, eso es lo que rescataba harto el jefe de carrera, porque sabía todos los sacrificios que hacía todos los días. Estaba estudiando en Talca y tenía que viajar todos los días a entrenar a Linares. Era un tiempo que se perdía, aparte que uno tiene que hacer trabajos o estudiar. Muchas veces tuve que faltar a las clases.

Y ya que es futuro PF. ¿Cuál sería su rutina para la cuarentena?

Mis recomendaciones son las básicas para todos. Al estar encerrado va a ser imposible tener un entrenamiento normal. Las principales recomendaciones son tener un trabajo aeróbico que nos permita mantener la capacidad lo más posible. Todos sabemos que si uno deja de correr es imposible mantener la forma física. Lo demás, muchos ejercicios de fuerza y de prevención de lesiones, porque al estar mucho tiempo parado, cuando volvamos a entrenar normalmente uno puede tender a lesionarse.

¿Cómo se entretiene en casa estos días?

Me gusta ver series, con mi polola somos fanáticos. A veces jugamos a las cartas, llamamos a nuestros familiares y cosas así.

¿Qué serie ve ahora?

Riverdale, pero también me gusta mucho La Casa de Papel que se estrenó ahora; y la otra es Elite.

Marcó el último gol antes de la suspensión del fútbol. ¿Cómo lo recuerda?

Se dio en los minutos finales (87′). Me tocó entrar en los últimos cinco minutos. Tenía todas las ganas; sabía que si entraba podía hacer algo. No sé si llevaba uno o dos minutos en el terreno cuando la recibe mi compañero Pablo, extremo por izquierda, rápido y potente. Lo vi y lo único que atiné a hacer fue buscar el área y estar lo más cerca del arco. Tira muy buenos centros. Hizo un buen desborde y a la primera tiró una rosca que pude conectar y cambiársela de palo al arquero, a su contrapié.

¿Marcó de cabeza?

Sí, fue un cabezazo cruzado. Muy similar a mi primer gol, ante Copiapó.

¿Fue golazo? Pero sin exagerar.

Sí, porque la jugada fue rápida y el cabezazo, lejos. No fue en el área chica, sino a mitad del área grande. Creo que la agarré bien y fuerte. Por eso dejé sin opción al arquero.

Lleva dos goles. ¿En cuántos partidos?

Tres y he jugado como 40 o 50 minutos en total entre esos.

Aquel encuentro se jugó sin público. ¿Es fome celebrar un gol así?

Sí, una sensación extraña, porque uno está acostumbrado a la gente, sobre todo de local. Pero lamentablemente estamos pasando por una situación que no está en las manos de nadie y eran y son las medidas que hay que tomar.

¿Cómo fueron las medidas ese día?

Nuestros compañeros no citados no podían ir al estadio. La seguridad era la mínima, estaban todos con guantes, los del CDF también. Nos saludamos con el antebrazo.

¿Es ridículo ese saludo? Considerando que después se agarran y todo.

Es un poco raro. En mis compañeros también existía esa preocupación porque decían que nos estábamos saludando con el antebrazo y después hay agarrones y todo. Es un poco ilógica la medida, a veces sirven y otras no. Gracias a dios no hemos tenido ningún contagiado.

Ese día enfrentaron al Santa Cruz de Chupete Suazo.

Fue un partido bastante importante para mí. Todos lo sabemos, Suazo fue y será un gran delantero del fútbol chileno. Fue goleador del mundo. Para mí es un referente por la huella que dejó en Chile y el extranjero. Para mí es el mejor de los últimos años, excluyendo a Zamorano y Salas que yo al menos no los alcancé a ver jugar en vivo. Ese partido intenté mirarlo mucho, como se movía, a dónde picaba, cuando tenía la pelota, cuando no la tenía. Uno intenta aprender para en un futuro ojalá hacer lo mejor y por qué no, llegar a su nivel.

¿Lo fue a saludar después?

Tuve una anécdota con eso. Cuando supe que iba a jugar contra él, me dije que si entraba a la cancha lo iba a buscar después, para pedirle la camiseta. Pero al final hice el gol a lo último y ellos se quedaron bastante frustrados. Chupete se fue rápido a los camarines. Así que por mi gol no alcancé ni a despedirme de mi ídolo.

Para la otra.

Para el partido de vuelta vamos a intentar.

Ahí lo va a recordar como el que le arruinó la victoria.

Ojalá se acuerde.

Fue el mejor jugador ANFA 2019. ¿Es mucha la diferencia con el profesionalismo?

Hay una diferencia enorme en cuanto a calidad de jugadores. En la tercera división existe el límite de edad que son los 25 años, entonces la tomo como una categoría donde todos buscan una oportunidad. La luchan, corren, meten, hay mucho roce, entonces cuesta para los jugadores jóvenes mostrarse, porque todos tienen las ganas y el ímpetu, eso marca la diferencia. A mí me costó al principio y eso que venía de Rangers, porque no era la misma intensidad. Había jugadores bastante mala leche a veces que te daban, y los árbitros son bastante permisivos en esas divisiones. En Primera B, son equipos más tácticos, jugadores de más experiencia y tienden a veces a dejarte más espacio, a no golpearte tanto y a dejarte jugar un poco más. Pero sí marcan la diferencia tácticamente, ya que se ubican bien, te meten el cuerpo, saben cuándo empujarte o aguantar la pelota. Son cosas que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo.

¿Y en tercera le tocó ir a poblaciones peligrosas?

Claro, ese es otro punto en contra de la división. A veces las medidas de seguridad no son las mejores. Me acuerdo que un partido tuvimos que ir a jugar a una cancha sintética malísima y la gente estaba casi ahí mismo. Las rejas no cubrían lo que deberían y a veces uno se veía como intimidado porque no podías meterle fuerte a un jugador o pegar una patada porque no sabes quién te puede estar esperando afuera. Son diferencias grandes entre divisiones.

¿Sueña con llegar a algún equipo chileno en particular?

Me gustaría llegar a los equipos grandes por el apoyo de la gente. También están siempre en las noticias y uno tiene que mostrarse para llegar al extranjero. Mi familia es hincha de Colo Colo, sería un bonito paso para mí algún día.

¿Qué ha pasado con los sueldos en Unión San Felipe?

Hemos sabido de esos problemas económicos en algunos clubes, sobre todo los equipos de Segunda, donde hay bastantes irregularidades con los dirigentes. A nosotros nos llamó el capitán y avisó que habló con el dueño del club y que le dijo que no nos preocupáramos, que nos seguiría pagando lo acordado con cada uno. Que entrenáramos y mantengamos la alimentación nomás.

¿Su postura ante el estallido social?

La gente está pidiendo algo justo. Ahora se ha visto interrumpido solamente por la crisis de la pandemia. Una vez que esto se solucione los movimientos sociales van a volver con más fuerza. Se está exigiendo lo justo ante algo que viene hace muchos años. La gente tiene una rabia guardada que creo que va a ser difícil de controlar a menos que haya cambios radicales, sobre todo en la constitución y leyes que nos rigen a todos