El uruguayo Lugano, sin anestesia: “El Var fue un desastre; fue penal”

Diego Lugano es un histórico de la Selección Uruguaya. Su nombre es sinónimo de uno de los periodos más exitosos de La Celeste. Jugó dos copas del Mundo: Sudáfrica 2010, en la que finalizó en el cuarto lugar, y Brasil 2014. También disputó una Copa Confederaciones, tres eliminatorias y dos Copa América, en 2007 y 2011. En esta última se coronó campeón.

Ayer, el retirado futbolista, desde Brasil, donde cumple funciones administrativas en Sao Paulo, el último club que lo cobijó como jugador, siguió con atención el duelo que midió a su ex Selección frente a Chile, por las Eliminatorias a Qatar 2020. Y pese a la Celeste salió victoriosa, no se restó de la polémica jugada que el árbitro paraguayo Eber Aquino desestimó. Esa mano del defensor Coates que ni siquiera fue revisada por el VAR, y que podría haber significado el 2-1 de la Roja, a pocos minutos del final.

En contacto con La Tercera, Lugano deja clara su posición: “El Var fue un desastre”, comienza diciendo el formado en Nacional de su país. En relación a la jugada que no revisó Aquino, el excentral tiene clara su posición: “Fue penal. Con el VAR no se puede no cobrar. Acá en Brasil hace tres años que existe el VAR y es con un desastre también. Influye más en el resultado que antes. ¡¡¡Un desastre!!!”, comentó.

Lo cierto es que en la ANFP también están alineados con lo que piensa Lugano. Y ayer, Pablo Milad, el presidente de Quilín, anunció que pedirán los audios del VAR y una sanción para el juez de un encuentro que se sigue jugando.