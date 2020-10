Pablo Milad: “Pediremos los audios del VAR”

Las molestias con el árbitro paraguayo Éber Aquino se tomaron las reacciones de la Roja. La amargura y el enojo fue total, como lo expresó José Pedro Fuenzalida. “Nos perjudicaron y no fue algo accidental. Me parece que fue algo que hubo poco criterio de parte del señor de amarillo que nos dirigió hoy día. Me queda esa sensación porque creo que este grupo por lo que hizo hoy día merecía un mejor resultado”, disparó. Una declaración por la que puede ser sancionado si la Conmebol considera que puso en duda la honestidad del arbitraje.

Por lo pronto, la que pedirá sanciones es la ANFP. Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, así lo ratificó a La Tercera. “Pediré los audios del VAR y pediré el castigo del paraguayo como árbitro FIFA”, sentenció el timonel del fútbol chileno, desde Montevideo.

Reinaldo Rueda también fue consultado por el VAR, pero se limitó a responder con un tosco y seco “sin comentarios”, consciente de que una reflexión sincera de lo ocurrido en el Centenario podría acarrearle un castigo.

En cuanto a los futbolístico, Fuenzalida es optimista: “Muy contento por los que debutaron. Hicieron un buen partido, con mucha personalidad. Se vio un equipo bien afiatado. Eso me deja tranquilo. Estamos en un proceso de recambio. Nos demostraron que hay una generación detrás que puede hacer las cosas de muy buena manera”.

El técnico valoró la entrega y destacó a Alexis Sánchez. “Quiero felicitar a la Selección por la gallardía en la entrega y el buen juego. Considero que el equipo se brindó íntegro. Tenemos esa gran bondad con Alexis, que cada vez que viene a la Selección siempre asume ese rol protagónico, mostrando sus condiciones y calidad. Con otro ritmo en su club sería diferente”, señaló.

“Estos hombres hicieron un comportamiento excelente para controlar el trabajo ofensivo de Uruguay”, cerró el colombiano sobre una noche que dejó contento a los chilenos por el juego perio enfurecidos por el arbitraje.