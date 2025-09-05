El VAR ni siquiera llamó: el pisotón de Casemiro a Loyola que quedó sin sanción

Corrían los descuentos del primer tiempo. Chile caía por la cuenta mínima ante Brasil en el Maracaná, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Felipe Loyola recibió una infracción en campo rival y cayó al césped. En ese momento, Casemiro se acercó mirando al árbitro Alexis Herrera, como queriendo sacar la pelota de entremedio del futbolista chileno y, mientras tanto, le dio un fuerte pisotón el volante de Independiente.

Lo sucedido desató de inmediato la furia de los jugadores de la Roja, quienes rodearon al juez venezolano. Permanecieron así durante casi un minuto, sin embargo, el VAR ni siquiera llamó al árbitro.