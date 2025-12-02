Elite Junior Tour Championship: Juan Vial parte como líder de la última fecha del circuito de Joaquín Niemann

Comenzó el I Elite Junior Tour Championship, que este lunes introdujo a la competencia a 132 jugadores en 11 categorías, en edades de 4 a 18 años, en el desafiante trazado del Club de Golf La Dehesa, epicentro de las acciones entre el 1 y el 3 de diciembre.

Con el botín de tres cupos al torneo clasificatorio del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank en juego, los mejores golfistas juveniles y prejuveniles del país redoblan esfuerzos para intentar acceder al certamen del Korn Ferry Tour.

El primer líder de segmento juvenil es Juan Vial, autor de 69 golpes (-3), con seis birdies y tres bogeys en este recorrido inicial. Parcialmente, con este resultado, estaría accediendo al evento clasificatorio para el principal torneo adulto del país.

“Hoy dia jugué bastante bien, muy sólido de tee a green. Me costó cerrar al final, pero tuve una ronda sólida”, comenzó señalando el puntero del torneo del circuito de Joaquín Niemann.

En cuanto a su estrategia para el resto de los días, el juvenil del Club de Polo manifestó: “Seguir haciendo lo mismo, confiando en mi proceso... Clasificarme para la final del sábado sería una tremenda oportunidad. Participar del Astara Chile Classic me abriría muchas puertas, pero debo seguir enfocado en el presente”.

Cerrada lucha

En la segunda posición aguardan Vicente Pérez y Martín Sandoval, quienes hicieron 70 tiros (-2). Este último previamente obtuvo su lugar en el clasificatorio para el torneo de profesionales más importante que se disputa en el país, a finales de marzo del 2026.

Javier Santolaya, en tanto, también anduvo bajo par este lunes, con 71 impactos (-1), seguido de Andrés Duisberg, que hizo par en este inicio de campeonato.

Además de la oportunidad de acceder al clasificatorio del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, también está en juego el beneficio económico de 1 millón de pesos para quienes ganen el ranking anual en cada categoría.