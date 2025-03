Arturo Vidal: “Si le ganamos a Ecuador, vamos a clasificar al Mundial; contra Argentina será más fácil que con Paraguay”

Arturo Vidal fue el primero en hablar tras la caída de la Roja. El volante nacional valoró lo hecho por la Selección en el Defensores del Chaco pese a la derrota. Asegura que el trámite del encuentro fue como habían previsto durante la semana. “Era lo que se esperaba. Paraguay no tiene más que nosotros. Solo la pelota parada, tratamos de marcar, pero en un detalle nos hacen el gol. Tenemos chances de clasificar y la vamos a pelear”, señaló el mediocampista a Chilevisión.

En esa línea, hace una diferencia en lo expuesto por la Albirroja en otros duelos. El King dice que el elenco de Gustavo Alfaro fue protagonista en sus encuentros ante Argentina y Brasil, pero que al medirse ante Chile decidieron cambiar la propuesta. “Ellos siempre tuvieron el balón en otros partidos y con nosotros se metieron atrás. Hay que descansar bien y pensar en el partido del martes”, estableció.

Vidal jugó 70 ante Paraguay. (Foto: Photosport)

El hombre de Colo Colo, además, indica que lo expuesto por la Roja en ambos tiempos fue similar. Además, enfatiza en que se sintió bien en los 70 minutos que estuvo en el terreno de juego. “No sé si cambió tanto Chile, creo que ellos hicieron el gol, estuvieron más tranquilos, pero también dominamos. Ellos volvieron a jugar como Paraguay, defendiendose y al pelotazo”, remarcó. “Nunca le hice gestos a Gareca. Me sentí bien, corriendo mucho, presioné harto. No me sentí cansado. El profe no me dijo nada”, añadió.

Para el ex Bayern Múnich, sumar tres puntos en Asunción era imperativo, no obstante, mantiene el optimismo de cara al cierre de las Eliminatorias, pese a que Chile está en la parte baja de la tabla. “Un empate era mezquino para nosotros. Hay que ganar el martes y ante Argentina y Bolivia sacar los seis. El martes que nos vayan a apoyar, aun podemos ir al Mundial”, remarcó.

Consultado por la eventual presencia de Alexis Sánchez ante Ecuador, Vidal prefirió optar por la cautela. “Si se recupera... igual, el profe elige quien está mejor para jugar”, comentó.

En zona mixta se refirió a las sensaciones del vestuario. “El camarín está con la cabeza en alto. Se hizo un partido correcto. Un empate es lo mínimo que merecíamos. Estamos fuertes. El martes jugamos la última chance de clasificar, pero depende solo de nosotros. Si ganamos esos tres puntos a Ecuador, seguramente vamos a clasificar al Mundial. Contra Argentina va a ser mucho más fácil que contra Paraguay”, remarcó.