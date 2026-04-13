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    ¿En que posición quedó? El notable ascenso de Christian Garin que lo vuelve a dejar en el Top 100 del ranking ATP

    Gago volvió a integrar el grupo de los cien mejores de la clasificación tras su actuación en el Masters de Montecarlo, donde quedó eliminado contra Alexander Zverev.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Christian Garin vuelve al Top 100 del ranking ATP.

    Este lunes la ATP oficializó los cambios en el ranking que trajo importantes novedades para los deportistas chilenos.

    Uno de los primeros cambios es la caída de seis ubicaciones de Alejandro Tabilo, después de que este cediera 50 puntos que defendía esta semana. Así, la primera raqueta nacional quedó instalado en el puesto 45°.

    Más abajo aparece Christian Garin. Gago viene de disputar el cuadro principal del Masters de Montecarlo tras comenzar su camino desde la qualy. Tras superar la primera ronda debió medirse contra Alexander Zverev, quien terminó imponiéndose consiguiendo una espectacular remontada en la tercera manga.

    Con aquello, Garin subió 26 ubicaciones en el escalafón, volviendo al top 100, siendo el poseedor del 83° lugar.

    Tomás Barrios, por su parte quedó en el puesto 120° subiendo tres lugares. Nicolás Jarry, a su vez, subió un puesto y es el nuevo 155° del planeta. Por último, el top 5 nacional lo cierra Matías Soto, manteniendo su posición de 304°.

    Cambio en el tope

    Tras el cierre del ATP de Montecarlo, Jannik Sinner consiguió tomar el primer lugar de la clasificación ATP desplazando al segundo lugar al español Carlos Alcaraz.

    En el tercer puesto continúa Alexander Zverev, mientras que Novak Djokovic aparece cuarto.

    El canadiense Felix Auger-Allassime tomó el quinto lugar y el estadounidense Ben Shelton el sexto. El australiano Alex de Miñaur pasó a la séptima ubicación, mientras que el cierre de los diez mejores lo completan Taylor Fritz, Lorenzo Mussetti y Daniil Medvedev.

    En otros cambios destacados, está el caso del Valentin Vacherot, quien pasó al 17° lugar, obteniendo su mejor marca personal después de llegar hasta las semifinales de Montecarlo, dejando en el camino a De Miñaur y Mussetti.

    Al mismo tiempo, el belga Alexander Blockx subió 20 posiciones y es el nuevo 71° del planeta, obteniendo su mejor registro personal en el tenis profesional.

    El Top 10 mundial

    1. Jannik Sinner (+1)
    2. Carlos Alcaraz (-1)
    3. Alexander Zverev
    4. Novak Djokovic
    5. Felix Auger-Allassime (+2)
    6. Ben Shelton (+2)
    7. Alex de Miñaur (-1)
    8. Taylor Fritz (+1)
    9. Lorenzo Musetti (-4)
    10. Daniil Medvedev

    El Top 5 nacional

    • 45° Alejandro Tabilo (-6)
    • 83° Christian Garin (+26)
    • 120° Tomás Barrios (+3)
    • 155° Nicolás Jarry (+1)
    • 304° Matías Soto

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