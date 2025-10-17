En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Pablo Carreño en los cuartos de final del Challenger de Olbia
El tenista chileno enfrenta al español al español Pablo Carreño por el paso a las semifinales del torneo italiano. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Tabilo 0-0 Carreño
5-3. Carreño confirma el quiebre y se pone arriba en la cuenta. Ahora sirve Tabilo y debe ganar su servicio de manera obligada.
El partido había sido parejo hasta que en el sexto juego, el español le quiebra al chileno y se pone delante 4-3.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo del chileno Alejandro Tabilo con Pablo Carreño en el ATP de Olbia.
Buenos días. Bienvenidas y bienvenido a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
