En vivo: Audax Italiano y Cobresal se enfrentan por la Liga de Primera
Audinos y mineros se ilusionan con alcanzar el tercer puesto y conseguir el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores.
Audax Italiano 0-0 Cobresal
(6′) Leonardo valencia tuvo una gran chance de convertir, pero el portero cobresalino estuvo atento para despejar el balón.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Audax Italiano y Cobresal.
Este duelo también es seguido de cerca por Colo Colo, pues hasta ahora Cobresal ocupa el último lugar para acceder a la Copa Sudamericana. Los mineros suman 41 puntos contra los 35 que tienen los albos.
Audinos y mineros buscan acercarse a los puestos de Chile 3 para la Copa Libertadores.
Esta vez les llevamos los detalles del partido entre Audax Italiano y Cobresal en la apertura de la fecha.
