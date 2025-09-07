En vivo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner chocan en la final por el título del US Open
El tenista español se enfrenta al italiano por tercera vez en el año en la definición de un Grand Slam. En Roland Garros ganó el murciano, mientras que en Wimbledon lo hizo el de San Cándido.
Minuto a minuto
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Set 4
|Jannik Sinner
|Carlos Alcaraz
El presidente de Estados Unidos Donald Trump llega al Arthur Ashe. Debido a su presencia, las medidas de seguridad han derivado en el retraso del ingreso de los espectadores al recinto.
Información del retraso del juego por medidas de seguridad. El partido empezará a las 15.30 horas de Chile.
Esta será la tercera oportunidad en el año en el que se enfrentarán por un título de Grand Slam. En Roland Garros, Alcaraz remontó un partido increíble y se proclamó bicampeón en la arcilla. Por otro lado, Sinner tuvo su revancha en Wimbledon y celebró su primer trofeo en la Catedral.
¡En esta oportunidad les traemos la definición del US Open 2025, entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner!
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo del diario La Tercera!
