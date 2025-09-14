En vivo: Chile busca cerrar la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El grupo a cargo del capitán Nicolás Massú consiguió este sábado tomar una ventaja de 2-0 contra los europeos.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Chile (Barrios / Soto)
|6
|2
|-
|Luxemburgo (Knaff / Calzi)
|2
|2
|-
Luxemburgo sufrió más de la cuenta para asegurar su servicio.
Chile sigue sin complicaciones y ahora está 2-1 arriba en el segundo set.
Luxemburgo responde y mantiene el servicio.
Chile sostiene el servicio y toma ventaja en e segundo set.
¡Comenzó el segundo set! Tomás Barrios está al saque.
¡Set para Chile! La dupla Barrios-Soto se impone por 6-2 a Luxemburgo.
Soto asegura su servicio y Chile está ahora 5-2 arriba en el primer parcial.
Chile sigue arriba, ahora por 4-2. Matías Soto es el encargado de servir.
Chile responde manteniendo la diferencia. El equipo nacional pasa arriba por 4-1 en el primer set.
Luxemburgo consigue el primer punto del primer set.
Chile confirma el quiebre y ya está 3-0 arriba en el primer set.
¡Quiebra Chile! El elenco nacional se adelanta 2-0 en el primer set.
Chile se queda con el primer juego del partido.
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Chile y Luxemburgo en el dobles.
¡Jugadores a la cancha! Matías Soto y Tomás Barrios se enfrentarán a Raphael Calzi y Alex Knaff.
Todo listo en el Court Central Anita Lizana. En instantes saldrán los tenistas a la arcilla para disputar el tercer punto de la serie.
Esta vez les llevamos la segunda jornada de la Copa Davis entre Chile y Luxemburgo.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
