En vivo: Chile golea a Bolivia por la Liga de Naciones Femenina
La Roja a cargo de Luis Mena enfrenta su segundo encuentro camino al Mundial de Brasil 2027.
Minuto a minuto
Chile 5-0 Bolivia
46′ ¡Gooooooooool de Chile!
Nayadet López Opazo anota el 5-0 ante Bolivia.
¡Ya se juega el segundo tiempo en El Teniente de Rancagua!
¡Final del primer tiempo!
Chile golea por 4-0 a Bolivia, por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
45+1′ ¡Gooooooool de Chile!
Yastin Jiménez anota el 4-0 sobre Bolivia.
18′ ¡Goleada de Chileeeee!
Tras revisar el VAR, se ratifica el tanto de Fernanda Pinilla para el 3-0 sobre Bolivia.
9′ ¡Gooooooool de Chile!
Sonya Keefe, ahora de cabeza, para el 2-0 sobre Bolivia.
3′ ¡Gooooooool de Chile!
Sonya Keefe, de penal, abre la cuenta ante Bolivia, en el primer tanto de Chile en la Liga de Naciones Femenina.
1′ ¡Penal para Chile en la primera jugada del partido!
¡Arranca el partido!
La Roja femenina recibe a Bolivia en Rancagua, por la segunda fecha de la Liga de Naciones.
¡Suena el himno chileno!
¡Equipos a la cancha de El Teniente!
Las elegidas por Luis Mena en Chile:
El duelo entre chilenas y bolivianas está pactado para las 18.00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y Bolivia, por la segunda fecha de la Liga de las Naciones Femenina, buscando un cupo al Mundial de Brasil 2027.
