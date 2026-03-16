En vivo: Christian Garin enfrenta a Liam Draxl en la qualy del Masters de Miami

El primero en saltar a la cancha será “Gago” (95), quien ingresó a la qualy a última hora gracias a una invitación de la organización. Garín debutará cerca de las 17:10 horas de Chile frente al canadiense Liam Draxl (147°) en la cancha 1. De ganar, se medirá con el vencedor de la llave entre el inglés Jay Clarke (184°) y el japonés Shintaro Mochizuki (130°).