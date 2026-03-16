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    EN VIVO

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Liam Draxl en la qualy del Masters de Miami

    El tenista nacional, 95° de la clasificación ATP, choca contra el canadiense (147°) en la primera ronda de la clasificación.

    Foto: Photosport.

    Minuto a minuto

    Christian Garin 0-0 Liam Draxl

    Actualiza el minuto a minuto aquí.

    Set 1Set 2Set 3
    Christian Garin---
    Liam Draxl---

    ¡Jugadores en Cancha!

    Ambos tenistas estan calentando en terreno de juego.

    El primero en saltar a la cancha será “Gago” (95), quien ingresó a la qualy a última hora gracias a una invitación de la organización. Garín debutará cerca de las 17:10 horas de Chile frente al canadiense Liam Draxl (147°) en la cancha 1. De ganar, se medirá con el vencedor de la llave entre el inglés Jay Clarke (184°) y el japonés Shintaro Mochizuki (130°).

    ¡Buenas tardes!

    El Deportivo los invita a seguir en vivo la qualy del Miami Open (el segundo Masters 1000 del año). La delegación chilena estará presente en el estadio Hard Rock Stadium de Florida. Solo Alejandro Tabilo (41°) accedió al cuadro principal, mientras que Cristian Garín (90°), Tomás Barrios (115°) y Nicolás Jarry (152°) deberán sortear hoy la primera ronda de las clasificaciones.

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