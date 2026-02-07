SUSCRÍBETE POR $1100
    En vivo: Colo Colo recibe a Everton con Fernando Ortiz bajo presión

    Los albos reciben a los ruleteros en el estadio Monumental por la segunda fecha de la Liga de Primera. Un encuentro donde ambos elencos buscan sumar puntos en el torneo local y escalar posiciones en la tabla tras perder en sus debuts.

    Futbol, Everton vs Colo Colo. Fecha 19, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo, Victor Mendez, marca su gol contra Everton durante el partido de primera division realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 10/08/2025 Sebastian Cisternas/Photosport Football, Everton vs Colo Colo. 19th turn, 2025 First division League. Colo Colo´s player, Victor Mendez, scores against Everton during a first division match at the Sausalito stadium in Vina del Mar, Chile. 10/08/2025 Sebastian Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Minuto a Minuto

    Colo Colo 0 -0 Everton


    Impresión DT de Everton, Javier Torrente al salir de la cancha para el receso

    “Arrancamos bien y, al menos hasta los 35 minutos, estábamos haciendo un buen partido. El encuentro esta parejo, en cualquier momento podría para cualquiera de los dos”.

    ¡Finalizá el primer tiempo!

    Se mantiene el 0-0. Colo Colo no puede ante Everton y el público se impacienta en el Monumental.

    45′. ¡Se jugarán tres minutos más en el Monumental!

    Nueva tarjeta para los ruleteros

    Julián Alfaro es castigado con tarjeta amarilla tras una dura infracción sobre Maxi Romero.

    A siete minutos del término del primer tiempo. La banca de ambos equipos comienzan a trabajar.

    ¡Primera clara para Colo Colo!

    33’. Claudio Aquino enganchó en el área y habilitó a Javier Correa para el remate, pero el balón fue controlado por el Nacho González sin problemas.

    28’. Falta de Villagra, tiró libre para Everton.

    Llega la primera amonestación del partido

    22’. Vicente Vega es sancionado con tarjeta amarilla tras una infracción sobre Diego Ulloa en un jugada divida.

    La banca del Cacique

    El DT Fernando Ortiz tendrá como alternativas en la banca a Gabriel Maureira, Matías Fernández, Erick Wiemberg, Matías Moya, Álvaro Madrid, Vicente Martínez, Francisco Marchant, Leandro Hernández, Yastin Cuevas.

    ¡Se lo perdió Everton!

    15’. El Cacique se equivoca en la salida y nuevamente Palacios tuvo la chance de abrir el marcador, pero la jugada quedó en posición de adelanto.

    ¡La primera llegada de Everton!

    12’. El elenco ruletero comienza a adueñarse del balón. Palacios tuvo la opción más clara con un remate frente al arco de “Tuto” De Paul que se fue apenas desviado.

    Las tres bajas de Colo Colo para medirse ante Everton

    • Javier Méndez: arrastra una sanción desde Peñarol
    • Cristián Zavala: sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha en el último amistoso de pretemporada.
    • Marcos Bolados: sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en la pretemporada.

    8’. Sin ventajas en el inicio del partido en el Monumental. Colo Colo y Everton disputan cada balón, en un duelo marcado por la necesidad de sumar tras un debut adverso en la Liga de Primera.

    El partido será dirigido por el árbitro Juan Lara, quien estará acompañado por Miguel Rocha, Wladimir Muñoz y Rodrigo Farías como asistentes. En el sistema VAR estará Víctor Abarzúa, mientras que Eric Pizarro se ubica en el AVAR.

    ¡Comienza el partido!

    Nómina de Everton

    Formación de los Colo Colo

    Los invitamos a seguir el encuentro entre albos y ruleteros, que se enfrentan en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Liga de Primera, con ambos equipos obligados a sumar tras caer en sus respectivos debuts.

    Buenos noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Una reunión de 20 minutos con Aníbal Mosa y Daniel Morón: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

