En vivo: Colo Colo visita a Palestino por la Liga de Primera
El Cacique necesita volver a las victorias en la competencia ante un conjunto árabe que espera entrar en la pelea por el título.
Minuto a minuto
Palestino 0-0 Colo Colo
52′, Amarilla en Palestino. Amonestado Ariel Martínez.
50′, Amarilla en Colo Colo. Javier Correa es amonestado por reclamos.
49′, Se lo pierde Palestino. Benítez desborda en la izquierda y Marabel se lo pierde en la boca del arco.
48′, Se acerca Colo Colo. Corre y Cepeda no logran profundidad suficiente.
46′, Arrraaaancaaa el segundo tiempo. La pelota vuelve a rodar en La Cisterna.
46′, Cambio en Colo Colo. Víctor Felipe Méndez reemplaza a Claudio Aquino.
45+3′, Termina el primer tiempoooo. El local Palestino y Colo Colo empatan sin goles. El equipo de La Cisterna es inmensamente superior a los albos, quienes no le encuentran la vuelta al partido, sobre todo en la mitad de la cancha.
45+1′, Otra vez Palestinoooo. Marabel queda solo en el punto penal y no da con el arco.
45′, Otra vez el locaaaal. De Paul saca a pelota en la línea el cabezazo de Marabel. Se jugarán tres minutos más.
44′, Se lo pierde Palestinooo. Joe Abrigo queda solo en el punto penal y De Paul la saca con la punta de los dedos. Era el 1-0.
41′, Sufre Colo Colo. Centro de Zúñiga y De Paul reacciona un par de veces para evitar la conquista.
40′, Se acerca Colo Colo. Centro de Isla y Amor no puede darle dirección al cabezazo.
37′, Amarilla en Palestino. Suárez es el segundo amonestado tras derribar a Javier Correa.
32′, Se lo pierde Palestinooo. Entre Marabel y Fernando Meza no pueden dar con el arco.
31′, Amarilla en Colo Colo. Esteban Pavez por una falta sobre Abrigo al borde del área.
30′, Otra vez Palestinooooo. Disparo potente de Zúñiga que De Paul saca de emergencia.
28′, Llega Palestino. Remate blando de Marabel a las manos de De Paul.
27′, Mejora Colo Colo. Los albos manejan más la pelota, pero encuentran pocos espacios.
22′, Casi Colo Colooooo. Javier Correa encuentra la resistencia de arquero Sebastián Pérez, en el rebote, el remate de Aquino es repelido por Cristian Suárez.
18′, Cercaaa Palestinoooo. Centro de Garguez, pero Marabel no logra conectar la pelota en el punto penal. Era gol de los anfitriones.
17′, Presiona Palestino. Los albos tienen problemas para cruzar la mitad de la cancha.
12′, Primera de Colo Colooo. Centro de Wiemberg en la izquierda y el cabezazo de Javier Correa se va por muy poco sobre el arco local.
11′, Muy cerca de Palestinoooo. Remate de Ariel Martínez y de Paul controla la pelota.
9′, Tiro libre para Palestino. El remate de Abrigo llega manso a las manos de De Paul.
8′ Peligroso Palestino. Ian Garguez y Bryan Carrasco se entienden bien en la derecha.
5′, Mal Colo Colo. Los albos se equivocan mucho en el medio y Palestino lo aprovecha.
4′, Otra vez el local. Junior Marabel pivotea, Zúñiga al segundo palo y la pelota se va por muy poco.
3′, Casi Palestinoooo. Centro de Benítez, remate de Joe Abrigo y Fernando de Paul toma la pelota.
1′, Comenzó el partidoooo. La pelota rueda en La Cisterna.
Árbitro del partido. Héctor Jona dirigirá el duelo entre árabes y albos.
Los once de Colo Colo.
La formación de Palestino. Los once de Lucas Bovaglio.
Buenas tardes. Acá comienza la transmisión del partido que abre la fecha 21 de la Liga de Primera entre el local Palestino y Colo.
