En vivo: Concepción se enfrenta a Antofagasta en el inicio de la Liguilla de la Primera B
Ambos elencos se medirán en la ida de los cuartos de final en el estadio Ester Roa.
Minuto a minuto
D. Concepción 2-1 D. Antofagasta
¡Final del primer tiempo!
Deportes Concepción vence a Deportes Antofagasta, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.
38′ ¡Gol de Concepción!
Joaquín Larrivey, de penal, anota el 2-1 sobre Antofagasta.
36′ ¡Penal! Ahora para Concepción
Una falta en el área antofagastina sobre Joaquín Larrivey.
34′ ¡Gol de Concepción!
Joaquín Larrivey, de cabeza, marca el 1-1 contra Antofagasta.
26′ ¡Gol de Antofagasta!
Andrés Souper, de penal, abre la cuenta ante Concepción.
23′ Penal para Antofagasta
Por una falta sobre Brayan Hurtado
¡Arranca el partido!
Deportes Concepción se enfrenta a Deportes Antofagasta, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso en la Primera B.
Formación de Antofagasta
Fernando Hurtado, Zacarías Abuhadba, Rodrigo Astorga, Matías Contreras, Manuel Maluenda, Brayams Viveros, Felipe Báez, Matías Fredes, Fabián Manzano, Andrés Souper y Brayan Hurtado.
Así forma el equipo Lila
En Concepción
Este encuentro válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla por el Ascenso en la Primera B se disputará en el estadio Ester Roa, de Concepción
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Deportes Concepción y Deportes Antofagasta, en el inicio de la Liguilla por el Ascenso en la Primera B.
