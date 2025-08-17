En vivo: Coquimbo Unido quiere alejarse en el liderato tras la caída de la U
Con la derrota de los azules, su más cercano perseguidor, los piratas tienen la opción de estirar la diferencia a nueve puntos. Deben vencer a Everton.
Minuto a minuto
Coquimbo Unido 0-0 Everton
17′. Tarjeta amarilla para Ramiro González, por una dura infracción en contra de Matías Palavecino. Tiro libre para Coquimbo.
13′. La primera es para Everton. Julián Alfaro probó con un remate con comba, que por poco se mete en el poste izquierdo.
5′. Primeros minutos de estudio. Ninguno de los dos equipos ha generado riesgo sobre la portería contraria.
¡Comienza el partido!
1′. Coquimbo Unido y Everton ya juegan en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
¡La oncena titular de los viñamarinos!
¡Así formarán los piratas!
En caso de una victoria frente a los ruleteros, Coquimbo Unido tiene la gran posibilidad de extender a nueve puntos su diferencia con Universidad de Chile, ya que los azules cayeron por 3-1 ante Audax Italiano.
¡En esta oportunidad les traemos el partido entre el líder Coquimbo Unido y Everton de Viña del Mar, por la fecha 20 de la Liga de Primera!
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo del diario La Tercera!
