En vivo: Deportes Concepción recibe a Cobreloa en la ida por la final de la liguilla del Ascenso
Penquistas y loínos se enfrentan por el cupo que los llevará de regreso a la Liga de Primera. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Minuto a Minuto
D. Concepción 0-0 Cobreloa
La formación del local
Cobreloa piensa en el domingo
Una asistencia histórica
Deportes Concepción pidió un aforo de 29 mil personas para esta noche. Mira los detalles aquí.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.