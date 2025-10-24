SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: Deportes Copiapó visita a San Luis buscando alcanzar el ascenso a la Liga de Primera

El León de Atacama debe imponerse a los canarios y esperar que Universidad de Concepción empate o pierda contra Deportes Temuco.

Foto: Raúl Zamora/Photosport RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

San Luis 0-0 Deportes Copiapó

¡Descuenta Temuco!

Ahora Universidad de Concepción se impone por 2-1 sobre Deportes Temuco, en el duelo que se está jugando en paralelo.

40′ Amarilla en Copiapó

Tarjeta amarilla para Enzo Fernández en Deportes Copiapó.

Minuto 26: homenaje a Chupete Suazo

El público en el estadio Lucio Fariña Fernández se pone de pie y aplaude a Humberto Suazo en el minuto 26, el número que utilizó durante casi toda su carrera. Chupete permanece en la banca de suplentes de San Luis.

Duelo clave también para San Luis

El elenco de Quillota marcha en la novena posición con 38 puntos. Está a dos unidades de la zona de clasificación para la Liguilla de Ascenso, que es hasta la octava ubicación.

¡Otro gol del Campanil!

Universidad de Concepción se coloca 2-0 sobre Deportes Temuco, un resultado que le impide a Copiapó ser campeón este viernes.

¡Gol de el Campanil!

En el duelo que se disputa en paralelo, Universidad de Concepción abre la cuenta ante Deportes Temuco. Con este resultado, Copiapó no podría salir campeón este viernes.

La despedida de Chupete

Además, este partido entre San Luis y Deportes Copiapó será el último en el profesionalismo de Humberto Suazo, quien ya anunció su retiro.

La formación con la que Copiapó busca el ascenso

Así forma San Luis

¡Arranca el partido!

Copiapó visita a San Luis con la misión de conseguir el título de la Primera B.

Copiapó puede ser campeón

Deportes Copiapó tiene 51 puntos en la tabla de la Primera B. Su más cercano perseguidor es Universidad de Concepción, que tiene 49 y que juega en paralelo ante Deportes Temuco.

El León de Atacama necesita ganar y que el Campanil no triunfe en su partido para proclamarse campeón y abrochar su retorno a Primera División.

¡Bienvenidos!

Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre San Luis y Deportes Copiapó, por la Primera B.

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

"No significa renunciar a nuestros principios": Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

