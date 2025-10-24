En vivo: Deportes Copiapó visita a San Luis buscando alcanzar el ascenso a la Liga de Primera
El León de Atacama debe imponerse a los canarios y esperar que Universidad de Concepción empate o pierda contra Deportes Temuco.
Minuto a minuto
San Luis 0-0 Deportes Copiapó
¡Descuenta Temuco!
Ahora Universidad de Concepción se impone por 2-1 sobre Deportes Temuco, en el duelo que se está jugando en paralelo.
40′ Amarilla en Copiapó
Tarjeta amarilla para Enzo Fernández en Deportes Copiapó.
Minuto 26: homenaje a Chupete Suazo
El público en el estadio Lucio Fariña Fernández se pone de pie y aplaude a Humberto Suazo en el minuto 26, el número que utilizó durante casi toda su carrera. Chupete permanece en la banca de suplentes de San Luis.
Duelo clave también para San Luis
El elenco de Quillota marcha en la novena posición con 38 puntos. Está a dos unidades de la zona de clasificación para la Liguilla de Ascenso, que es hasta la octava ubicación.
¡Otro gol del Campanil!
Universidad de Concepción se coloca 2-0 sobre Deportes Temuco, un resultado que le impide a Copiapó ser campeón este viernes.
¡Gol de el Campanil!
En el duelo que se disputa en paralelo, Universidad de Concepción abre la cuenta ante Deportes Temuco. Con este resultado, Copiapó no podría salir campeón este viernes.
La despedida de Chupete
Además, este partido entre San Luis y Deportes Copiapó será el último en el profesionalismo de Humberto Suazo, quien ya anunció su retiro.
La formación con la que Copiapó busca el ascenso
Así forma San Luis
¡Arranca el partido!
Copiapó visita a San Luis con la misión de conseguir el título de la Primera B.
Copiapó puede ser campeón
Deportes Copiapó tiene 51 puntos en la tabla de la Primera B. Su más cercano perseguidor es Universidad de Concepción, que tiene 49 y que juega en paralelo ante Deportes Temuco.
El León de Atacama necesita ganar y que el Campanil no triunfe en su partido para proclamarse campeón y abrochar su retorno a Primera División.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre San Luis y Deportes Copiapó, por la Primera B.
Lo Último
Lo más leído
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.