En vivo: Deportes Copiapó visita a San Luis buscando alcanzar el ascenso a la Liga de Primera

Copiapó puede ser campeón

Deportes Copiapó tiene 51 puntos en la tabla de la Primera B. Su más cercano perseguidor es Universidad de Concepción, que tiene 49 y que juega en paralelo ante Deportes Temuco.

El León de Atacama necesita ganar y que el Campanil no triunfe en su partido para proclamarse campeón y abrochar su retorno a Primera División.