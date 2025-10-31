En vivo: Deportes Iquique y La Serena se enfrentan en un duelo clave por la permanencia
Los Dragones Celestes reciben a los papayeros por la 26° fecha de la Liga de Primera.
Minuto a minuto
Deportes Iquique 0-1 Deportes La Serena
48′, Amarilla en Iquique. Amonestado el recién ingresado Marcos Gómez.
46′, Comienzaaa la segunda partee. La pelota vuelve a rodar en Iquique, equipo que tiene un cambio: Marcos Gómez ingresa por César Fuentes.
45+5′, El golazo de Vargas.
45+5′, Terminaaaaaa el primer tiempo. La Serena se lleva una victoria transitoria por la cuenta mínima, tras el golazo de Jeisson Vargas. Iquique se aleja en el fondo de la tabla de posiciones y los papayeros huyen del descenso.
45+2′, Doble amonestación. Amarilla para Venezia en Iquique y el portero Sanhueza en la visita.
45+1′, Amarilla en La Serena. Amonestado el zaguero Lucas Alarcón.
43′, Penal anulado. El árbitro Galaz desestima el cobro tras revisar las imágenes del VAR.
41′, Penal para Iquiqueeee. Puch detiene una pelota en el área y la pelota da en el brazo de Ferreyra.
39′, Llega Iquique. Remate largo de Agustín Venezia que Sanhueza ataja en dos tiempos.
28′, Se atreve Iquique. Jugada combinada entre Ramos y Puch, quien remata ante el seguro arquero Sanhueza.
22′, Cercaaa La Serenaa. Matías Pinto gana línea de fondo y su centro se pasea por el área de Iquique.
15′, GOOOOOOOL DE LA SERENAAAAA. Potente remate de Jeisson Vargas desde 25 metros, pelota que se cuela en un ángulo. Golazo del exjugador cruzado.
13′, Se acerca a Iquique. Remate potente de Steffan Pino desde fuera del área, que se va sobre el arco de la visita.
8′, Intenta La Serena. La visita se atreve con un fútbol más directo.
3′, Partido trabado. Duelo muy accidentado en los minutos iniciales, de mucha fricción.
1′, Comienzaaaaaa el partidoooo. La Serena toma la iniciativa en tierras iquiqueñas.
Árbitro del partido. Cristian Galaz es el encargado de impartir justicia en el Tierra de Campeones.
El once de los papayeros.
La formación de los Dragones.
Buenas tardes. Acá comienza la transmisión de El Deportivo para un duelo clave por escapar del descenso. Deportes Iquique, último en la tabla con 15 puntos, recibe a La Serena, duodécimo entre 16 clubes y que suma 24 unidades.
