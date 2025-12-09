VOTA INFORMADO por $1100
    EN VIVO

    En vivo: El Inter enfrenta a un aproblemado Liverpool en una nueva jornada de la Champions League

    El cuadro italiano busca dar un nuevo paso a los octavos de final del torneo continental, mientras que los ingleses sueñan con meterse en el selecto grupo de los ocho mejores. Sigue aquí el relato del partido.

    Inter Milan's Bosnian forward Edin Dzeko (L) heads the ball next to Liverpool's Dutch defender Virgil van Dijk during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Inter Milan and Liverpool at the Giuseppe-Meazza (San Siro) stadium in Milan, on February 16, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) FILIPPO MONTEFORTE

    Actualizar el Relato

    Inter 0-0 Liverpool

    Anulan el gol

    37’. El juez Zwayer revisa la jugada y determina invalidar la conquista de la visita por mano de Ekitike.

    VAR

    35’. Quedan dudas por una supuesta mano previa de Ekitike en el gol de Inter.

    Gooooool de Liverpool

    31′. Konate les gana a todos por arriba y anota el primero para la visita.

    Otra dolencia muscular en el Inter

    31′. Bisseck reemplaza al lesionado Acerbi.

    Una de Liverpool

    28′. Ekitike encabeza la contra, le da al primer palo. Ataja Sommer.

    Champions en vivo: está perdiendo Barcelona

    Champions en vivo: empató Marsella

    El partido no arranca

    25′. Ambos equipos juegan con el freno de mano y no crean ocasiones de gol.

    Doble de Liverpool

    17′. Jones y Robertson probaron al arco y estuvo formidable el portero Sommer.

    Champions en vivo:

    Tarjeta Amarilla

    13′. Lautaro Martínez es amonestado en el Inter por fuerte entrada a Robertson.

    Cambio en el Inter

    11′. Zielinski remplaza al lesionado Calhanoglu en los locales.

    Ataque de Liverpool

    8′. El conjunto inglés llego a puro toque al área italiana, pero el centro fue contenido por el portero Sommer.

    Domina Liverpool

    3′. El conjunto rojo tiene el control del balón y busca la apertura de la cuenta.

    Comienza el partido

    Inter y Liverpool buscan sumar puntos para clasificar a octavos de final.

    El 11 de Liverpool

    La formación del local

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo.

    Más sobre:ChampionsChampions LeagueInter MilanLiverpoolInter vs LiverpoolMinuto a Minuto

    COMENTARIOS

