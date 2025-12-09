En vivo: El Inter enfrenta a un aproblemado Liverpool en una nueva jornada de la Champions League
El cuadro italiano busca dar un nuevo paso a los octavos de final del torneo continental, mientras que los ingleses sueñan con meterse en el selecto grupo de los ocho mejores. Sigue aquí el relato del partido.
Inter 0-0 Liverpool
Anulan el gol
37’. El juez Zwayer revisa la jugada y determina invalidar la conquista de la visita por mano de Ekitike.
VAR
35’. Quedan dudas por una supuesta mano previa de Ekitike en el gol de Inter.
Gooooool de Liverpool
31′. Konate les gana a todos por arriba y anota el primero para la visita.
Otra dolencia muscular en el Inter
31′. Bisseck reemplaza al lesionado Acerbi.
Una de Liverpool
28′. Ekitike encabeza la contra, le da al primer palo. Ataja Sommer.
Champions en vivo: está perdiendo Barcelona
Champions en vivo: empató Marsella
El partido no arranca
25′. Ambos equipos juegan con el freno de mano y no crean ocasiones de gol.
Doble de Liverpool
17′. Jones y Robertson probaron al arco y estuvo formidable el portero Sommer.
Champions en vivo:
Tarjeta Amarilla
13′. Lautaro Martínez es amonestado en el Inter por fuerte entrada a Robertson.
Cambio en el Inter
11′. Zielinski remplaza al lesionado Calhanoglu en los locales.
Ataque de Liverpool
8′. El conjunto inglés llego a puro toque al área italiana, pero el centro fue contenido por el portero Sommer.
Domina Liverpool
3′. El conjunto rojo tiene el control del balón y busca la apertura de la cuenta.
Comienza el partido
Inter y Liverpool buscan sumar puntos para clasificar a octavos de final.
El 11 de Liverpool
La formación del local
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo.
