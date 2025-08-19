En vivo: el Real Madrid de Xabi Alonso se estrena en LaLiga ante Osasuna
El elenco Merengue afronta la primera jornada del torneo en el Santiago Bernabéu.
Minuto a minuto
Real Madrid 0-0 Osasuna
La alineación de Osasuna en el Bernabéu
Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Lucas Torró; Rubén García, Budimir y Aimar Oroz.
¡Así forma Real Madrid!
Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.
¡Arranca el partido!
Real Madrid recibe a Osasuna, en el estreno de Xabi Alonso en LaLiga.
