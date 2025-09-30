SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: el Real Madrid visita al Kairat Almaty por la Champions League

El conjunto merengue pretende sumar su segundo triunfo consecutivo en la Fase de Liga de la competencia. Sigue aquí el relato.

Minuto a Minuto

Kairat Almaty 0-4 Real Madrid


83’. Goooooooooooooooooooooooool del Madrid.

80′. Triple cambio en el Madrid. García, Camavinga y Bellingham reemplazan a Mbappé, Tchouameni y Güler.

El tercero del Madrid, el tercero de Mbappé.

El gol. Mbappé resuelve con un cañonazo, una carga que parecía diluirse. El francés se lleva la pelota para la casa.

73′. Gooooooooooooooooooooooooool del Madrid.

69′. VAR. El video acusa que no hubo falta y se anula el penal.

66′. Penal para Kairat. Ceballos baja a Gromyko y se sanciona la pena máxima.

64′. Cambios en el Kairat Almaty. Ingresan Baybek, Edmilson y Stanojev y salen Arad, Jorginho y Tapalov.

62′. Se salva el Madrid. Mata le da desde fuera y Courtois se estira para desviar ese balón.

57′. Se lo pierde el Madrid. Vinicius a Mbappé y el francés le pega cruzado. Fuera.

El segundo del Madrid.

El gol. Larga salida del Madrid y el francés, tras una larga corrida, define con una sutileza para marcar su cuarto tanto en esta Champions.

51′. Goooooooooooooooooooooooooool del Madrid.

Comenzó el segundo tiempo. Los equipos no realizaron modificaciones.

Dato. Los tres goles que ha anotado el Madrid en esta Champions han sido de penal y todos convertidos por Mbappé.

Terminó el primer tiempo. Un buen inicio del local, pero despertó el Madrid y el 1-0 parece poco para el dominio ejercido.

40′. Remate de Vinicius. El brasileño del Madrid le pega desde fuera. Ataja Kalmurza.

38′. Más del Madrid. Mbappé busca el ángulo del segundo palo, pero se le va desviado ese tiro.

34′. El Madrid más cerca del segundo. Mastantuono le pega al segundo palo. Se va por poco.

31′. Remate del Madrid. Güler le pega desde fuera, ataja Kalmurza.

El primero del Madrid.

El gol. Mbappé anota su tercer gol en la Champions, con un tiro cruzado desde los 12 pasos.

25′. Gooooooooooooooooooooooooooool del Madrid.

23′. Penal para el Madrid. Mastantuono ingresa al área y el portero reacciona tarde y lo arrolla.

20′. Era gol de Mbappé. El francés del Madrid le pega cruzado y el portero de 18 años, Kalmurza, se estira para mandarla al córner.

17′. Otra del Madrid. Mbappé a García, centro atrás y Güler le pega. rebote. Fuera.

13′. Se lo pierde el Madrid. Gran pase de Mbappé y Vinicius que define mal ante la salida del portero Kalmurza.

11′. Lo intenta el Madrid. Mbappé quiso meterse al área apunta de gambetas, pero lo cortaron.

7′. Tiro. Mata le da en el aire y ese balón rebota en un compañero y sale. Se salva el Madrid.

5′. Kairat presiona alto al Madrid y no lo deja hacer su juego. Sorprende el local.

2′. Otra de los anfitriones. Jorginho remata. Elevado.

1′. Se lo pierde el local. Sacan rápido y el joven Satpaev no logra definir.

Comenzó el partido. Almaty y Madrid ya juegan por la fase de la liga de la Champions League.

Hoy llevamos a sus pantallas la visita del Real Madrid al Kairat Almaty por la Champions League.

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

