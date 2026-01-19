SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Elche en un duelo clave por evitar el descenso en España

    El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo necesita ganar, tras cuatro derrotas consecutivas, para arrancar de la zona de descenso. Sigue aquí el relato del partido.

    Actualiza el Relato

    Elche 1-0 Sevilla

    Descuentos

    45′. Se agrega un minuto más a esta primera parte.

    Era gol del Sevilla

    41′. Sow recibe solo y dispara. El portero Peña vuela y mete la mano para evitar el empate.

    Se salva el Sevilla

    39′. Rodríguez entra solo y dispara. El portero Vlachodimos alcanza a manotear y manda el balón afuera.

    Palo

    37′. Mendy le da para el empate del Sevilla, pero el poste le niega la alegría.

    Remate de Sevilla

    34′. Buena acción colectiva que Agoume termina con un disparo. Desviado.

    Nulas llegadas

    30′. El partido cae en un pozo negro y se convierte en un tedio.

    El único gol del partido

    Tarjeta Amarilla

    20′. Chust es amonestado en Elche por feo pisotón.

    Era el empate

    17′. Carmona cabecea solo. Pero se va elevado. Otra chance para el Sevilla.

    El gol del local

    Febas recupera, toca y va. Remata al primer palo y en su partido 100 por el Elche, abre la cuenta para los locales.

    Gooooooooooooooooool del Elche

    Se anima el Sevilla

    10′. El conjunto andaluz es más que el local y busca. Pero sin claridad.

    La primera del partido

    6′. Oso ingresa, engancha y con el arco a disposición, eleva. Se lo pierde el Sevilla.

    Mucha tensión

    4’. Ambos equipos cuidan mucho el balón y por ahora no se arriesgan en ataque.

    Comienza el partido

    Elche y Sevilla ya juegan en el estadio Manuel Martínez por la vigésima fecha de LaLiga.

    El 11 del Sevilla

    La formación del Elche

    El duelo en la historia

    Elche y Sevilla se han enfrentado 53 veces en la liga: 25 victorias para los andaluces, 14 empates y 14 victorias de los locales.

    El Sevilla también se prepara

    Ejercicios previos

    Suazo vuelve a la citación

    Tras ausentarse en siete partidos, por lesión en el músculo sóleo, el lateral formado en Colo Colo ingresó nuevamente a la nómina de Almeyda.

    También le urge sumar

    Elche acumula dos derrotas y un empate antes de enfrentar al Sevilla y está a cuatro puntos de la zona roja

    Necesita ganar

    Sevilla está a sólo un punto de la zona de descenso y viene de cuatro derrotas seguidas en la liga hispana.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

