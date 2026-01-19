En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Elche en un duelo clave por evitar el descenso en España
El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo necesita ganar, tras cuatro derrotas consecutivas, para arrancar de la zona de descenso. Sigue aquí el relato del partido.
Actualiza el Relato
Elche 1-0 Sevilla
Descuentos
45′. Se agrega un minuto más a esta primera parte.
Era gol del Sevilla
41′. Sow recibe solo y dispara. El portero Peña vuela y mete la mano para evitar el empate.
Se salva el Sevilla
39′. Rodríguez entra solo y dispara. El portero Vlachodimos alcanza a manotear y manda el balón afuera.
Palo
37′. Mendy le da para el empate del Sevilla, pero el poste le niega la alegría.
Remate de Sevilla
34′. Buena acción colectiva que Agoume termina con un disparo. Desviado.
Nulas llegadas
30′. El partido cae en un pozo negro y se convierte en un tedio.
El único gol del partido
Tarjeta Amarilla
20′. Chust es amonestado en Elche por feo pisotón.
Era el empate
17′. Carmona cabecea solo. Pero se va elevado. Otra chance para el Sevilla.
El gol del local
Febas recupera, toca y va. Remata al primer palo y en su partido 100 por el Elche, abre la cuenta para los locales.
Gooooooooooooooooool del Elche
Se anima el Sevilla
10′. El conjunto andaluz es más que el local y busca. Pero sin claridad.
La primera del partido
6′. Oso ingresa, engancha y con el arco a disposición, eleva. Se lo pierde el Sevilla.
Mucha tensión
4’. Ambos equipos cuidan mucho el balón y por ahora no se arriesgan en ataque.
Comienza el partido
Elche y Sevilla ya juegan en el estadio Manuel Martínez por la vigésima fecha de LaLiga.
El 11 del Sevilla
La formación del Elche
El duelo en la historia
Elche y Sevilla se han enfrentado 53 veces en la liga: 25 victorias para los andaluces, 14 empates y 14 victorias de los locales.
El Sevilla también se prepara
Ejercicios previos
Suazo vuelve a la citación
Tras ausentarse en siete partidos, por lesión en el músculo sóleo, el lateral formado en Colo Colo ingresó nuevamente a la nómina de Almeyda.
También le urge sumar
Elche acumula dos derrotas y un empate antes de enfrentar al Sevilla y está a cuatro puntos de la zona roja
Necesita ganar
Sevilla está a sólo un punto de la zona de descenso y viene de cuatro derrotas seguidas en la liga hispana.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
