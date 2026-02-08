En vivo: New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX

Las figuras a seguir

Drake Maye, mariscal de campo de New England, es la gran esperanza en el ataque. El receptor abierto Stefon Diggs también es una de las estrellas de los Patriots. Por parte de Seattle, aparece Sam Darnold, el QB que pasó del olvido al estrellato. El receptor Cooper Kupp también está en la órbita como una de las grandes figuras de los Seahawks.