En vivo: New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX
La temporada de la NFL llega a su fin con el partido entre los campeones de la Conferencia Americana y la Nacional.
Super Bowl LX
New England Patriots 0-3 Seattle Seahawks
¡Final del primer cuarto!
15′. En un duelo marcado por la gran actuación de las defensivas, Seattle se impone por 3-0 a New England.
Primeros puntos del Super Bowl LX
Jason Myers hace efectivo el gol de campo para Seattle.
La presentación de Charlie Puth
Momento del himno estadounidense
El artista Charlie Puth es el encargado de cantar frente a los 70.000 espectadores y los 130 millones de televidentes.
Empieza la ceremonia
Se rinden honores a la bandera de Estados Unidos.
Salen los equipos a la cancha
Los jugadores de los New England Patriots y Seattle Seahawks ya están sobre el terreno de juego del Levi’s Stadium para dar inicio al Super Bowl LX.
Green Day se toma el Super Bowl LX
Se presenta Green Day
La banda ingresa al Levi’s Stadium para realizar un show en la previa del pitazo inicial para el Super Bowl LX.
Las figuras a seguir
Drake Maye, mariscal de campo de New England, es la gran esperanza en el ataque. El receptor abierto Stefon Diggs también es una de las estrellas de los Patriots. Por parte de Seattle, aparece Sam Darnold, el QB que pasó del olvido al estrellato. El receptor Cooper Kupp también está en la órbita como una de las grandes figuras de los Seahawks.
Se define la NFL
En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los Patrios buscarán el séptimo título de su historia. Los Seahawks, en tanto, quieren alzar su segundo trofeo Vince Lombardi.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a la transmisión del Super Bowl LX, que tendrá frente a frente a los New England Patriots y los Seattle Seahawks.
