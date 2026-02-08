SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX

    La temporada de la NFL llega a su fin con el partido entre los campeones de la Conferencia Americana y la Nacional.

    Super Bowl LX

    New England Patriots 0-3 Seattle Seahawks

    Actualiza el relato

    ¡Final del primer cuarto!

    15′. En un duelo marcado por la gran actuación de las defensivas, Seattle se impone por 3-0 a New England.

    Primeros puntos del Super Bowl LX

    Jason Myers hace efectivo el gol de campo para Seattle.

    La presentación de Charlie Puth

    Momento del himno estadounidense

    El artista Charlie Puth es el encargado de cantar frente a los 70.000 espectadores y los 130 millones de televidentes.

    Empieza la ceremonia

    Se rinden honores a la bandera de Estados Unidos.

    Salen los equipos a la cancha

    Los jugadores de los New England Patriots y Seattle Seahawks ya están sobre el terreno de juego del Levi’s Stadium para dar inicio al Super Bowl LX.

    Green Day se toma el Super Bowl LX

    Se presenta Green Day

    La banda ingresa al Levi’s Stadium para realizar un show en la previa del pitazo inicial para el Super Bowl LX.

    Las figuras a seguir

    Drake Maye, mariscal de campo de New England, es la gran esperanza en el ataque. El receptor abierto Stefon Diggs también es una de las estrellas de los Patriots. Por parte de Seattle, aparece Sam Darnold, el QB que pasó del olvido al estrellato. El receptor Cooper Kupp también está en la órbita como una de las grandes figuras de los Seahawks.

    Se define la NFL

    En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los Patrios buscarán el séptimo título de su historia. Los Seahawks, en tanto, quieren alzar su segundo trofeo Vince Lombardi.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a la transmisión del Super Bowl LX, que tendrá frente a frente a los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

