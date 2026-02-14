En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Jaime Faria en la qualy del ATP de Río de Janeiro
El tenista chileno, 143° del ranking, se enfrenta al portugués (148°) en la primera ronda de la clasificación.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Jaime Faria
|0
|-
|-
|Nicolás Jarry
|0
|-
|-
Minuto a minuto
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Jarry y Faria. El portugués inicia al saque.
Los tenistas ya llegaron a la pista. El duelo comenzará en algunos instantes.
En esta oportunidad les llevamos el duelo entre Nicolás Jarry y el portugués Jaime Faria por la primera ronda de la qualy del ATP de Río de Janeiro.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
