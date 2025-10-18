SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta a Mallorca por la liga española

El conjunto de los chilenos quiere sumar una victoria para seguir soñando con la Champions League de la siguiente temporada. Sigue aquí el relato del partido.

Minuto a Minuto

Sevilla 1-0 Mallorca

49′. Centro de Sevilla. Carmona lanza ese balón al área, nadie llega para cabecear.

46′. Se salva Sevilla. Se equivocan en la salida, la toma Virgili y remata. Pero el portero andaluz se luce y la saca en doble instancia.

Comenzó el segundo tiempo. Sevilla buscará mantener su victoria ante Mallorca.

Terminó el primer tiempo. No es un buen partido, pero el Sevilla anotó la que tuvo y lo gana en el Sánchez-Pijuán.

45′. Descuentos. Se agregaron 4 minutos más.

La más peligrosa del Mallorca.

39′. Una del Sevilla. Vargas recibe solo y remata. Aparece un defensa y desvía.

37′. Contra de Mallorca. Muriqui se escapa solo, pero define mal. Se lo pierde la visita.

34′. Mallorca busca sin crear. La visita lo intenta con los centros, pero no llegan a destino.

El gol de Sevilla.

25′. La primera del Mallorca. Muriqi escapa por la derecha y le pega casi sin ángulo. El portero Vlachodimos la desvía.

23′. Otra del Sevilla. Carmona centra y aparece Vargas, pero una pierna del Mallorca se la saca justo cuando iba a rematar.

El gol. Carmona gana por su banda y lana un centro pasado, para que Vargas rompa el arco del Mallorca con su remate.

16′. Goooooooooooooooooool de Sevilla.

La lesión de Azpilicueta.

11′. El partido no prende. Sevilla y Mallorca se anulan bien en el centro del campo y no crean peligro.

7′. Carga el Sevilla. Sánchez intenta ingresar al área, pero lo hace con falta sobre su marcador.

5′. Cambio en Sevilla. Ingresa Martínez y sale el lesionado Azpilicueta.

3′. Lesión en el Sevilla. Azpilicueta siente un tirón en su pierna y no puede seguir. Será reemplazado.

Comenzó el partido. Sevilla y Mallorca ya juegan en el Sánchez-Pijuán.

El 11 del Sevilla.

La formación de Mallorca.

El Sevilla necesita los tres puntos para seguir compitiendo por un puesto en torneos continentales y Mallorca quiere salir del último puesto en la tabla.

Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Sevilla y Mallorca por la liga española.

Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

