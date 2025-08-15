SUSCRÍBETE
EN VIVO

En vivo: Unión Española enfrenta a Deportes Iquique en un duelo clave por la permanencia en Primera

Los dos colistas de la Liga de Primera se miden en el Santa Laura en una verdadera final por mantenerse en la categoría de honor. Sigue aquí el relato del encuentro.

Unión Española y Deportes Iquique abren la fecha 20 en el Santa Laura. Foto: Alex Diaz/Photosport. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Minuto a Minuto

Unión Española 0-1 D. Iquique


  1. Intenta otra vez Iquique. Pero el pase para Pino es desmedido.

El gol de Iquique. Una mala salida de Unión y Puch ve al portero Parra adelantado y con un globito perfecto, marca el primero.

10′. Gooooooooooooooooooool de Iquique.

6′. Palo. Otra vez llega Unión. Una pelota que sorprende al portero iquiqueño con su bote y da en el travesaño.

3′. Se lo pierde Unión. Uribe centra y Geraldino no le da, cuando estaba solo frente al arco.

1′. Norambuena ingresa por la banda, lanza centro, la defensa de Iquique la saca al córner.

Comenzó el partido. Unión e Iquique ya se juegan la vida en el Santa Laura.

El 11 de Unión Española.

La formación de Deportes Iquique.

Un duelo clave por la permanencia. Unión está penúltima con 13 unidades e Iquique marcha último con 10 positivos.

Así llegó el plantel hispano a su estadio.

Deportes Iquique ya reconoció la cancha del Santa Laura.

Hoy llevamos a sus pantallas, un duelo clave en la lucha por no descender: Unión Española recibe a Deportes Iquique en el estadio S anta Laura.

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

Más sobre:FútbolUnión EspañolaDeportes IquiqueLiga de Primera

