En vivo: Universidad Católica recibe a Palestino en un duelo clave por el Chile 2
Los cruzados están en la pelea por acceder a la próxima Copa Libertadores, mientras que los árabes están en zona de Copa Sudamericana.
Minuto a minuto
Universidad Católica 1-0 Palestino
Tiempo de adición
45′. Se jugarán tres minutos más en el Claro Arena.
Cerca de la igualdad Palestino
40′. Benítez hizo una gran jugada personal y sacó un furioso disparo, que se estrella en el lado de la red que no suma.
¡Gol de la UC!
32′. Fernando Zampedri no falla desde los 12 pasos y hace estallar el Claro Arena.
¡Penal para la UC!
29′. Derriban a Clemente Montes y el juez Matías Riquelme sanciona la pena máxima.
Tarjeta amarilla en Palestino
24′. Francisco Montes recibe la amonestación.
El horizontal salva a la UC
17′. Julián Fernandéz sacó una volea de fuera del área y el balón se estrella en el travesaño ante la mirada de Bernedo.
Palestino impone los términos
15′. El cuadro árabe tiene mayor control durante el inicio del partido en el Claro Arena.
¡Comienza el partido!
1′. La UC y Palestino ya juegan en el Claro Arena.
La formación titular de Palestino:
La formación titular de la UC:
La UC recibe a Palestino en el Claro Arena
Los cruzados quieren el cupo de Chile 2 rumbo a la próxima Copa Libertadores, mientras que los árabes quieren asegurar Copa Sudamericana.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
