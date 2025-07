Enciende las alarmas: Novak Djokovic cancela su entrenamiento previo a las semifinales de Wimbledon

Novak Djokovic no entrenó el día previo a la semifinal contra Jannik Sinner en Wimbledon. Foto: AFP / GLYN KIRK.

Novak Djokovic (6°) activa la alerta. El serbio canceló su entrenamiento para el día previo a las semifinales de Wimbledon, partido en el que se medirá ante Jannik Sinner (1°). Su estado desata la preocupación.

Nole no acudió a entrenar a la hora que tenía reservada en el All England Club y decidió anular cualquier actividad prevista. ¿El motivo?, complicaciones físicas.

Djokovic sufrió un problema en el final de su triunfo ante el italiano Flavio Cobolli (24°). El balcánico sufrió un resbalón y se abrió completamente de piernas, con notorias muestras de dolor. La acción hizo temer de una posible lesión de aductores. No obstante, el tenista de 38 años se levantó y terminó el partido.

“Todo sucedió muy rápido. Me resbalé y lo noté. El músculo me había estado molestando en el cuarto set, se estaba tensando, y entonces la mala suerte me golpeó en el punto de partido. Aun así, conseguí superar los dos puntos siguientes, lo que es fantástico”, señaló el serbio tras el partido, en diálogo con Ozmo.

“No es la primera ni la última vez que resbalo, pero sí la primera este año, lo cual es sorprendente porque soy un jugador al que le gusta deslizar en hierba. Por la tarde, hay más humedad en el aire, se vuelve más resbaladizo y aumentan las posibilidades de que ocurra algo. En las próximas 24 o 48 horas veremos la gravedad del problema y actuaremos en consecuencia”, continuó.

Tremendo susto nos hizo pasar🫣



Aparatosa caída la que sufrió Novak Djokovic🇷🇸 el final de su partido de 4tos de final en #Wimbledon pic.twitter.com/6H5J2uqDUn — Iván Aguilar (@ivabianconero) July 9, 2025

Las complicaciones de Sinner

Djokovic canceló el entrenamiento de este jueves, previo a las semifinales. Eso sí, de momento, no hay ningún tipo de comunicado oficial sobre su situación física y todo indica que jugará ante Sinner.

“Mi cuerpo ha cambiado, y un día responde mejor y otro, no. Son nuevas realidades que tengo que manejar con mi equipo. Y un Grand Slam te vacía física y mentalmente”, aseguró Nole.

Por su parte, Sinner también ha padecido complicaciones físicas. El italiano realizó una visita al hospital tras sufrir una fuerte caída en el primer juego del partido ante Grigor Dimitrov (21°), quien terminó retirándose por una lesión en el pectoral derecho se imponía claramente. El búlgaro tenía contra las cuerdas al número uno: había ganado los dos primeros dos sets y se encontraba 2-0 a favor, pero debió abandonar el partido.

Después de recibir atención médica, Sinner continuó con su preparación de cara a la segunda semifinal, para la que ha entrenado con una visible protección en el codo derecho, aunque netamente por precaución. El otro finalista lo definirán en el primer turno Carlos Alcaraz (2°) y Taylor Fritz (5°).