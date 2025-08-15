SUSCRÍBETE
El Deportivo

Entre polémicas: Unión Española y Deportes Iquique firman un empate que no sirve

Los hispanos y los Dragones Celestes igualaron 2-2 en Santa Laura. Ambos siguen en zona de descenso. El juez Felipe González fue protagonista.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Al final del partido había rostros molestos, quejas contra el árbitro e insultos del público. Unión Española y Deportes Iquique, el penúltimo ante el colista, igualaron 2-2 en Santa Laura en el inicio de la fecha 20, en un resultado que no le sirve a ninguno de los dos.

Los hispanos comenzaron con todo y acumularon llegadas con remates en el área que fueron salvados por la defensa nortina. Sin embargo, un error en la salida de Gonzalo Castellani acabó con el balón en los pies de Edson Puch, quien a los 10’ definió con un espectacular picotón para abrir la cuenta y colocar la sorpresa a favor de la visita.

El equipo de Miguel Ramírez continuó con el control del partido, sumó remates al arco y tuvo premio cuando un centro de Gabriel Norambuena por la izquierda dio en la mano de Agustín Venezia. Felipe González sancionó penal, que fue convertido en gol por Ignacio Jeraldino a los 42’, para el 1-1.

En el segundo tiempo Unión Española tuvo los mismos inconvenientes que en el inicio. Cuando Leandro Requena comenzaba a ser figura, un ataque iquiqueño que tomó mal parado a los locales terminó con Álvaro Ramos en el piso y el cobro de pena máxima para la visita. La repetición de la jugada dejó aún más dudas sobre un posible contacto del defensor Bianneider Tamayo sobre el atacante forastero. El VAR no llamó a González y Enzo Hoyos marcó el 1-2 a los 77’.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Ya sin margen de error, en Independencia, con un recinto furioso contra sus jugadores y el arbitraje, fueron por el empate y un penal, ahora a favor, los benefició para conseguirlo. Tras la revisión del VAR, Cristian Insaurralde marcó el definitivo 2-2.

Con este resultado, los Rojos continúan a tres puntos de la salvación, mientras que los nortinos a seis, ambos con un duelo más que el resto.

