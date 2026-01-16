SUSCRÍBETE POR $1100
    Escándalo en el fútbol argentino: jugadores celebraron el paso a la final del Ascenso posando con dos pistolas

    Los protagonistas de la polémica foto son los integrantes del Club Atlético Tucumán Central, el cual jugará una final este fin de semana. "Pedimos disculpas por el mal entendido", expresó la institución involucrada.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Esta es la polémica imagen que se viralizó en redes sociales.

    Un escándalo de proporciones se desató en el fútbol argentino. luego que un grupo de diez jugadores del Atlético Tucumán Central celebrara su paso a la final del Torneo Regional Federal Amateur posando con dos pistolas en sus manos.

    La instantánea que escaló rápidamente en las redes sociales, causó escozor en el otro lado de la cordillera, pues se busca que los deportistas pongan el ejemplo en medio de una actividad que sufre constantemente por la violencia de las barras bravas.

    “A raíz de la viralización y comentarios sobre una imagen de los jugadores de Tucumán Central, nos vemos obligados a aclarar que se trató de un momento de celebración en un ámbito privado y que fue malinterpretado. Queremos remarcar que las armas eran de juguete, y que no hubo mala intención, ni mucho menos, propósito de promover la violencia. Pedimos disculpas por el mal entendido”, publicó la institución en sus medios oficiales.

    Por su parte, uno de los involucrados en la imagen, Néstor Tonini, relató al diario La Gaceta que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban realizando. “Son pistolas de juguete, de esas que lanzan balines de plástico. Se hizo algo muy grande por eso. Nosotros ni cuenta nos dimos en ese momento. Estábamos festejando, jugando y no nos dimos cuenta”, se justificó el arquero.

    Luego agregó que “los chicos son jodones (bromistas). Llevaron esas pistolas para jugar y nos estábamos pegando entre nosotros. Hasta espuma de carnaval teníamos y nos íbamos tirando. Estábamos contentos celebrando la clasificación”. Lo que no relató es que si todo lo sucedido ha mermado su preparación para la gran final.

    Esto porque el rojo tucumano deberá -en medio de la controversia- seguir preparando su participación en el desenlace del torneo mencionado que reparte cuatro ascensos a la tercera categoría del fútbol transandino. En dicho encuentro, que está programado para este domingo, enfrentarán a Talleres de Perico, que viene de eliminar a Atlético San Pedro en semifinales, en casa, mientras que la revancha está programada para siete días más tarde en Jujuy.

    Más sobre:FútbolFútbol ArgentinoAtlético Tucumán CentralEscándaloViolencia Fútbol

