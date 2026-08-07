Escándalo tras fracasar en el Mundial: policía de Corea del Sur allana federación e investiga designación de cuestionado DT

El extécnico de la selección de Corea del Sur, Hong Myung-bo, está en el centro de una investigación judicialr. Foto: Xinhua.

Corea del Sur atraviesa una verdadera crisis después de su fracaso en el Mundial, marcado por su eliminación en fase de grupos y el desprecio de los hinchas por el extécnico Hong Myung-bo. Ahora, la convulsión se trasladó al plano administrativo, ya que la Federación Surcoreana de Fútbol (KFA) fue allanada por la policía.

La asociación se convirtió en el epicentro de una investigación sin precedentes liderada por la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. La fuerza de seguridad del país busca esclarecer acusaciones de manipulación en el proceso del nombramiento del otrora entrenador.

Según informó la agencia estatal Yonhap, agentes policiales irrumpieron en las oficinas centrales de la federación en Cheonan, a unos 90 kilómetros de Seúl, y en la sede administrativa de la capital. Durante el operativo, incautaron expedientes, teléfonos móviles y ordenadores de altos cargos.

La Unidad de Investigación de Delitos Financieros ejecutó el procedimiento. Dio orden de registro e incautación con cargos que incluyen obstrucción a la actividad empresarial.

La polémica explotó dos años después del inicio de la indagación, que comenzó tras una denuncia contra el propio Myung-bo. En ese entonces, el técnico fue acusado por cargos de coacción, intimidación y abuso de confianza.

Según la citada agencia surcoreana, el exentrenador fue citado a declarar como sospechoso el pasado 4 de marzo. Además, la policía también está interrogando a Chung Mong-kyu, otrora presidente de la KFA, y al también extécnico Lee Im-saeng. Ambos son apuntados como posibles responsables de una intervención irregular en el proceso de elección.

El rechazo por el técnico mundialista

El fracaso mundialista golpeó a Corea del Sur. El presidente Lee Jae-Myung cargó contra el equipo, especialmente contra el técnico, catalogándolo de “incompetente”. El mandatario puso al estratega en el foco.

“Siento no solo confusión, sino también perplejidad ante este resultado inesperado. Al final, se ha demostrado una vez más que el dicho ’la elección de las personas es el principio de todas las cosas’ es cierto. Si se valora más a los aliados que a la competencia y se elige a una persona incompetente como comandante, el resultado es obvio. Dado que una gran cantidad de impuestos de los ciudadanos se invierten en la participación en la Copa del Mundo, pido al ministerio que aborde minuciosamente la situación exacta de este incidente, con un análisis de las causas y medidas para prevenir su recurrencia y para su mejora”, aseguró hace poco más de un mes.

Precisamente, Hong Myung-bo renunció al cargo y llegó al país bajo una molestia generalizada. El rechazo fue impactante en su arribo al aeropuerto internacional de Incheon, donde fue recibido con duros insultos e incluso fue víctima de amenazas de muerte por los cientos aficionados que estaban en el terminal aéreo.