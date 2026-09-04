“Este Mourinho versión Bambi me tiene descolocado”: en España reaccionan a la actitud del técnico del Real Madrid

José Mourinho comenzó hace algunas semanas una nueva etapa en el Real Madrid. Y lo hizo de una manera muy distinta a la forma con la que se presentó en su primer ciclo que se extendió hasta la temporada 2012-13 tras un gran desgaste por los conflictos al interior de los camarines, lo que derivó en su salida.

Ahora, se ha mostrado de una forma más amena al interior del club de la capital española. Un cambio que ha sido analizado por los medios hispanos.

De hecho, en El Corrillo, un espacio de debate del diario Marca, se llegó a hablar de una “versión Bambi” del DT portugués.

En el debate sobre la figura del entrenador luso, el panelista Manuel Damián defendió la evolución del DT a lo largo de los años. “Mourinho es un tipo normal hasta que le provocan o hasta que se enredan las cosas”, apuntó.

Por su lado, Joan Prats se mostró más crítico: “Sus acciones estaban ahí y yo creo que sus acciones en ruedas de prensa, sus actos, sus dedos en el ojo, el talante que tuvo en aquella época, no se puede justificar desde el punto de vista de la provocación”, compartió.

A su vez, Jesús Sánchez reveló que “este Mourinho versión ‘Bambi’ me tiene descolocado”. Añadió que “le viene muy bien al Madrid” en esta nueva etapa del club.

El próximo duelo contra el Real Betis de Manuel Pellegrini también fue tocado en la oportunidad. Allí evitaron llegar a una conclusión sobre una posible formación, pues solo se han desarrollado tres fechas de LaLiga.

“La alineación titular definitiva no la vamos a ver hasta octubre”, consideró Alberto Pérez.

Un cambio que Manuel Pellegrini reconoce

En la conferencia de prensa previa al duelo de este viernes, Mourinho se mostró arrepentido de haber lanzado una frase que acabó involucrando de manera directa al chileno. “Si me echan, no voy a entrenar al Málaga (equipo que en ese entonces estaba a cargo del Ingeniero tras dirigir a los merengues), iré a un equipo grande”, aseguró en el momento.

Sin embargo, ahora Mou tomó la palabra en la conferencia de prensa previa al choque contra los verdiblancos y aprovechó de compartir su arrepentimiento. “No reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado. Con él, yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido”, reconoció.

“Y después, ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: no vamos a machacar, lo dejamos como está, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes y después”, cerró en su intervención.

Estas palabras pronto encontraron eco en Manuel Pellegrini. El entrenador del Betis recibió con tranquilidad las frases de Mourinho y valoró el cambio en la actitud del portugués.

“Llevamos muchos años de enfrentamientos deportivos en los que a los dos nos ha tocado ganar y perder. Él hizo unas declaraciones hace mucho tiempo y la prensa buscó un enfrentamiento que nunca hubo”, comenzó señalando el Ingeniero.

Además, defendió su paso hacia al Málaga, indicando que ese cambio fue “una de las mejores decisiones” de su vida deportiva.

Volviendo a Mourinho, remarcó que “tengo una excelente opinión de él como técnico, siempre fue un gran entrenador” y que con el paso de los años ha mostrado una nueva versión. “Ahora se lo ve más maduro y con mayor raciocinio en lo que dice”, cerró.