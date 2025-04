Esteban Pavez repasa a Alan Saldivia por sus cánticos contra la U

Este fin de semana se efectuaron los velorios y funerales de Martina (18) y Mylan (12), los dos hinchas que murieron durante los graves hechos ocurridos en el estadio Monumental, en donde habrían sido aplastados por un carro policial. Hasta la ceremonia realizada para despedir a la víctimas llegaron Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Además, quien posteriormente asistió el domingo fue Alan Saldivia.

Su visita al lugar no pasó inadvertida, ya que entonó, junto a otros fanáticos, cánticos de la Garra Blanca en contra de la Universidad de Chile: “El Chuncho no lo puede creer, el Chuncho no lo puede creer, Colo Colo es lo más grande y la Garra Blanco los c... otra vez”, se le escuchó gritar en un video al defensor. El registró se viralizó de inmediato y generó polémica.

“Estuvo pésimo lo que hizo”

Este lunes, en la conferencia de prensa en la que Colo Colo anunció que cancelará los festejos del centenario del club, el mencionado Esteban Pavez fue consultado por el comportamiento de su compañero charrúa. El capitán albo no titubeó en criticarlo: “Para mí estuvo pésimo lo que hizo. Hablé con él, sabe que cometió un error y no va volver a ser. Para mí está muy mal lo que hizo, me quedo con eso”.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Quien también se refirió a este tema fue Aníbal Mosa, y se unió a los retos de Pavez: “Me parece muy mal. Yo también le dije que se había equivocado y que no tenía que cometer ese tipo de torpezas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso”.

Se arrepintió

Durante este lunes, luego de todo el revuelto que generó el video, Saldivia ofreció disculpas a través de un estado de WhatsApp: “Lamento si la forma generó molestia. No fue esa mi intención. Solo respondió a lo que se estaba dando en ese momento, pero entiendo mi error”.

“Mi sentir sigue con las familias de Mylan y de Martina”, añadió el defensor del Cacique.