Pablo Milad aborda la crisis de seguridad en el fútbol chileno tras reunión con el ministro Cordero

Pablo Milad se reunió con Luis Cordero, ministro de Seguridad, y Jaime Pizarro, titular de la cartera del Deporte. El presidente de la ANFP llegó hasta las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública para abordar los recientes hechos de violencia vividos en el estadio Monumental. “Quiero catalogar esta reunión como inédita, por la disposición mostrada, pensando en sacar adelante esta situación adelante, por la familia y los hinchas que van sin hacer daño. Hemos hecho un plan de trabajo, donde se va a constituir una mesa de trabajo donde se van a analizar todos los proyectos, incluido el proyecto de ley que se llevará al poder legislativo”, comentó el curicano.

“También quiero valorar el Registro Nacional del Hincha. Tenemos identificadas a más de 20 personas que no podrán ingresar a los estadios en 12 años. Algunos son menores de edad. Los 12 años de prohibición son un promedio de los castigos por vandalismo, destrucción de la propiedad. Todo tipificado en la prohibición que se aprobó en el Consejo de Presidentes”, añadió.

En esa línea, Milad explicó como trabajarán luego del cierre del plan Estadio Seguro. “La mesa se armó, va a trabajar. Estamos en ella. Va a haber una correlación con los delegados presidenciales de cada región. La programación que hacía Estadio Seguro la van a asumir ellos”, apuntó.

El partido entre Colo Colo y Fortaleza estuvo marcado por los incidentes. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

También abordó la aplicación del RNH como una de las medidas que aparecen para combatir con la violencia en los estadios. “Hemos planificado incluirlo a contar de mayo. No todas las ticketeras están anexadas al registro. Eso es algo que deben hacer. La base de datos tiene inscritas a más de 600 mil personas voluntariamente”, dijo.

El mandamás del balompié criollo descartó que los costos compliquen en Quilín. “Hay diferentes tecnologías. Los costos han ido bajando por la demanda. Hay más empresas que postulan a las licitaciones. También hablamos de aplicar el código 103, que se revalide y se vuelva a analizar. Que será para personas que tienen penas pendientes por la ley. Sería una buena forma de sacar a los vándalos, criminales y gente que atenta contra el bien común”, aseguró.

“Vamos a partir con un plan piloto, que se aplicará en el partido entre Chile y Argentina. El ticket va a ser la cara. A partir de eso vamos a ver las licitaciones para el control biométrico”, agregó.

Sobre los ingresos no autorizados que se han dado en los últimos partidos, incluido el duelo entre Colo Colo y Fortaleza, Milad dijo que: “Hay dos formas de evitarlos. Los reventones no son solo del fútbol. Lo que debemos hacer es tener anillos de control previo, a 300 o 400 metros de la entrada, para evitar que lleguen a la puerta de ingreso”.

El presidente de la ANFP, de pasó, explicó la suspensión del Superclásico. “El partido de suspendió por hechos de amenazas. Era muy reciente. No saben como es el comportamiento de masas. Se aleja de lo racional. La suspensión fue preventiva, para evitar un mal mayor”, enfatizó.

Finalmente, el timonel habló de los posibles castigos al Cacique y reconoció que recibió un llamado desde la FIFA por lo sucedido. Sobre esto último, descarta que repercuta en la organización del Mundial juvenil. “A nosotros no nos compete sancionar a Colo Colo, era un partido internacional, de Conmebol. La ANFP no tenía una participación directa, pero nos perjudica para la imagen. Me llamó Gianni Infantino, muy preocupado. Hace ruido. Para el Mundial Sub 20 es diferente, va más gente, niños. En los partidos de la Selección no ha sucedido nada”, reveló.